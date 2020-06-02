2020-06-02T15:07:48+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Династия года

Семья, в которой на протяжении нескольких поколений сохраняется любовь и преданность медицине
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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В семьях медиков часто не только гены, но и профессия передается по наследству. Из поколения в поколение переходят семейные тайны, опыт, правила, качества, умения. Многое из того, о чем начинающие доктора узнают лишь спустя годы собственной практики, представители медицинской династии будут знать уже на первых курсах обучения. Только вот молодому врачу придется ежедневно доказывать, что он является достойным представителем своей династии. Ведь нужно соответствовать фамилии и постоянно доказывать коллегам и пациентам собственную значимость. Но и большой плюс – всегда есть к кому обратиться за советом. Представители нескольких династий врачей работают в различных медицинских учреждениях Красноярского края.

Отдайте свой голос за медицинскую династию, которой доверяете.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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