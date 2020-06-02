2020-06-02T13:51:41+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Клиника в области гастроэнтерологии

Медицинские центры, кабинеты, оказывающие услуги по диагностике и лечению урологических и проктологических заболеваний
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Фото: Артем ЛЕНЦФото: Артем ЛЕНЦ
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Никто не защищен от проблем со здоровьем, решение которых возможно только при помощи опытного уролога или проктолога. Довольно часто болезни прямой кишки сочетаются с урологической патологией. Это объясняется тесной анатомической связью этих органов и систем. Самостоятельно определиться с симптомами очень сложно, необходима профессиональная помощь. В современных медицинских центрах помогают в решении проблем мочевыводящей, половой или смежных систем, а также заболеваниями прямой кишки. При назначении лечения врачи учитывают особенности организма каждого пациента, наследственные факторы, наличие хронических заболеваний и прочее. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника в области урологии и проктологии» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику в области урологии и проктологии.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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