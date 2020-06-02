«Клиника года-2020»: Клиника в области урологии и проктологии

За последние годы в России заметно увеличилось количество больных с диагнозом «онкология». Болезнь обычно протекает бессимптомно и проявляет себя на поздних стадиях. При этом теряется драгоценное время. Поэтому специалисты рекомендуют ежегодно проходить обследование у врача-онколога, даже если нет проблем со здоровьем. От того, как тщательно и качественно будет проведена диагностика, часто зависит и тактика лечения. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника для диагностики и лечения онкозаболеваний» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику для диагностики и лечения онкозаболеваний.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.