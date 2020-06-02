«Клиника года-2020»: Клиника для лечения кожных заболеваний

Кожа – это «зеркало» всего организма человека. Она уязвима перед различными внешними и внутренними «агрессорами». Малейший сбой в этой системе сразу проявляет себя покраснением или воспалением. Почти у каждого хоть раз возникали подобные проблемы. Дерматологические заболевания доставляют огромное неудобство и психологический дискомфорт. Чем раньше приступить к диагностике и лечению, тем лучше. Для этого необходимо посетить медицинское учреждение соответствующего профиля. Опытные дерматологи, венерологи, косметологи проведут необходимую диагностику и назначат адекватное лечение. Они помогут избавиться от неприятного проявления заболевания. И главное – устранят его причину. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника для лечения кожных заболеваний» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику для лечения кожных заболеваний.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.