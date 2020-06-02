«Клиника года-2020»: Клиника для избавления от зависимостей

Навязчивое состояние, которое с трудом поддается контролю, называется зависимостью. Все мысли, эмоции, поступки направлены туда. Это мешает и порой даже угрожает жизни: алкоголизм, наркомания, игромания… Как изменить ситуацию? Осознать и признать свою зависимость – это первый и главный шаг. Второй – обратиться за помощью к специалистам. Избавиться самостоятельно от такого «груза» очень тяжело. В специализированных учреждениях смогут вывести пациента из кризиса и примут комплекс мер для реабилитации, чтобы вернуть его к здоровой жизни. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника для избавления от зависимостей» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику для избавления от зависимостей.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.