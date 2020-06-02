2020-06-02T12:44:47+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Клиника для исследования здоровья

Специалисты рекомендуют раз в год проводить полное обследование организма
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Врачи часто говорят: «Любую болезнь проще предупредить, чем лечить». Заболевание не сразу сигнализирует о себе болями, недомоганием, дискомфортом. Подобные проявления чаще всего дают о себе знать на поздних стадиях, когда требуется серьезное лечение. Специалисты рекомендуют, как минимум, раз в год проходить полное исследование комплексное обследование всех основных систем и органов организма. Сюда входит осмотр и консультация врача (или нескольких специалистов), лабораторные тесты и современные методики диагностирования. Это позволит не только получить результаты о своем сегодняшнем самочувствии, но и определить вашу предрасположенность к тем или иным заболеваниям. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника для исследования здоровья» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику для исследования здоровья.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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