«Клиника года-2020»: Клиника для исследования здоровья

Врачи часто говорят: «Любую болезнь проще предупредить, чем лечить». Заболевание не сразу сигнализирует о себе болями, недомоганием, дискомфортом. Подобные проявления чаще всего дают о себе знать на поздних стадиях, когда требуется серьезное лечение. Специалисты рекомендуют, как минимум, раз в год проходить полное исследование комплексное обследование всех основных систем и органов организма. Сюда входит осмотр и консультация врача (или нескольких специалистов), лабораторные тесты и современные методики диагностирования. Это позволит не только получить результаты о своем сегодняшнем самочувствии, но и определить вашу предрасположенность к тем или иным заболеваниям. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника для исследования здоровья» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику для исследования здоровья.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.