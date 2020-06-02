«Клиника года-2020»: Диагностическая лаборатория

Лабораторные исследования – один из наиболее точных и информативных этапов диагностики. Современные клиники предоставляют широкий спектр услуг по сдаче медицинских анализов: общеклинические, молекулярно-генетические, биохимические и другие методы исследований. Крупнейшие клинико-диагностических лаборатории оснащены новейшим оборудованием от ведущих мировых производителей лабораторной техники, что позволяет получить быстрые и достоверные результаты. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Диагностическая лаборатория» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику в которой проводятся различные диагностические исследования.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.