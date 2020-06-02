«Клиника года-2020»: Физиоклиника

Применяя физиотерапевтические методы лечения пациентов, врачи стараются достичь наилучшего эффекта при наименьшей нагрузке на организм. Физиотерапия обычно назначается для восстановления после болезни, профилактики обострений заболеваний и в целом для укрепления организма. Использование таких процедур в комплексе с медикаментозными схемами лечения оказывают положительное влияние на общее состояние больного (при отсутствии противопоказаний) и ускоряют процесс выздоровления. В Красноярском крае услуги в области физиотерапии и восстановительной реабилитации оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Физиоклиника» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику, в которой применяется физиотерапия.

Голосование продлится до 17 ноября включительно.