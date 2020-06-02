«Клиника года-2020»: Клиника для лечения позвоночника и суставов

Болезни позвоночника на сегодняшний день очень распространены. Видной тому образ жизни. Ведь современный человек большую часть времени проводит в сидячем положении - в машине или другом транспорте, за компьютером, возле телевизора. Стоит ли удивляться, что в какой-то момент боль в позвоночнике сигнализирует о неполадках в организме. Своевременное лечение поможет решить проблему. Только отдать себя в руки важно квалифицированным и опытным врачам, которые используют для достижения положительного результата современные технологии. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника для лечения позвоночника и суставов» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику для лечения позвоночника и суставов.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.