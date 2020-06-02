2020-06-02T11:42:43+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

Врачи помогают будущим родителям в зачатии, вынашивании и рождении здоровых и желанных детей
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Сейчас многие пары сталкиваются с проблемой бесплодия. И только благодаря достижениям репродуктивной медицины они смогли почувствовать себя счастливыми родителями. Во многих случаях наступление желанной беременности, благополучное вынашивание и рождение здорового малыша зависят от грамотного медицинского наблюдения и обслуживания. Поэтому важно обратиться в подходящую клинику, занимающуюся репродуктивным здоровьем и планированием семьи. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику в области репродуктивного здоровья и планирования семьи.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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