«Клиника года-2020»: Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи

Сейчас многие пары сталкиваются с проблемой бесплодия. И только благодаря достижениям репродуктивной медицины они смогли почувствовать себя счастливыми родителями. Во многих случаях наступление желанной беременности, благополучное вынашивание и рождение здорового малыша зависят от грамотного медицинского наблюдения и обслуживания. Поэтому важно обратиться в подходящую клинику, занимающуюся репродуктивным здоровьем и планированием семьи. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику в области репродуктивного здоровья и планирования семьи.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.