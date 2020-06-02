«Клиника года-2020»: Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых

Стремительный темп жизни, неправильное питание, неблагоприятная экологическая обстановка и стрессы негативно сказываются на состоянии всего организма и особенно на желудочно-кишечном тракте. Количество пациентов страдающих хроническими гастроэнтерологическими заболеваниями с каждым годом растет. Самолечение обычно приносит лишь временное облегчение и усугубляет ситуацию, ведь болезнь переходит в хроническую форму. Поэтому важно своевременно обратиться за квалифицированной помощью. Доктор проведет диагностику, назначит необходимые анализы, инструментальные исследования и только после этого назначит лечение. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника в области гастроэнтерологии для взрослых» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику в области гастроэнтерологии для взрослых.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.