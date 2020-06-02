«Клиника года-2020»: Клиника для лечения эндокринологических заболеваний

Сухость во рту, снижение веса, повышенный аппетит, постоянная сонливость и слабость – все эти «звоночки» весомый повод для обращения к эндокринологу. Этот врач занимается болезнями, связанными с дефицитом, избытком или неправильным действием гормонов, а также структурными заболеваниями желез внутренней секреции. Эндокринная система служит балансом для всех обменных процессов, происходящих в организме. И если по каким-либо причинам расстраивается ее работа, то это приводит к сбою и остальных систем и органов. Своевременная консультация специалиста позволит выявить нарушение на ранней стадии и быстро его вылечить. Для этого нужно обратиться в поликлинику по месту жительства либо в частную специализированную клинику. Очень важно найти хорошего специалиста. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

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