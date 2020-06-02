«Клиника года-2020»: Клиника для лечения неврологических заболеваний

Частые головные боли, обмороки, бессонница – это повод показаться неврологу. Квалифицированный врач с большим опытом работы сможет назначить необходимое обследование, в минимальные сроки поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение. И пациенты с первых дней лечения начинают чувствовать себя лучше. Причины неврологических заболеваний различны, лечатся довольно тяжело и долго. Поэтому тянуть с обращением к доктору не стоит. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника для лечения неврологических заболеваний» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику для лечения неврологических заболеваний.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.