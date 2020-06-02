«Клиника года-2020»: Клиника для лечения ЛОР-заболеваний

Стреляет ухо, болит горло, нос не дышит – тогда вам в ЛОР-клинику! Не тяните! Не долеченный гайморит, ангина или отит могут привести к плачевным последствиям. Чем быстрее будет проведена диагностика и поставлен диагноз, тем быстрее и эффективнее пройдет лечение. Главное, попасть к хорошему специалисту, у которого будет возможность провести обследование на современном оборудовании. Сегодня можно без труда выбрать из большого количества ту клинику, которая предоставит услуги квалифицированных специалистов по приемлемой цене. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника для лечения ЛОР-заболеваний» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику для лечения ЛОР-заболеваний.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.