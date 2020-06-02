2020-06-02T11:06:22+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Клиника в области лечения аллергии

Услуги по диагностике и лечения аллергии, бронхиальной астмы и кожных болезней
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Зуд, покраснения, чихаете, слезятся глаза, из носа течет. Появились симптомы аллергии? Тогда бегом к врачу. В медицинских центрах аллергологии опытные врачи разберутся в причинах заболевания и подберут эффективную терапию. Приготовьтесь на первом приеме подробно рассказать о себе. Как давно беспокоит, какие проявления, наследственность. Следующий этап - анализы. Грамотный врач определит, какие необходимы анализы, пари необходимости проведет кожные пробы, а затем назначит лечение. В острый период, скорее всего, это будут антигистаминные препараты, мази и капли. Со временем реакция организма на аллерген станет менее выраженной. В специализированных клиниках помогут свести к минимуму негативные реакции организма на раздражители. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника в области лечения аллергии» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику в области лечения аллергии.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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