2020-06-02T10:17:35+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Роддом

Современная медицина предоставляет будущим мамам право выбрать роддом в зависимости от своих требований
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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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У будущих мам всегда возникает вопрос: где мне рожать и как рожать. Специалисты советуют посетить выбранный роддом до родов, чтобы посмотреть на палаты и их оснащение, познакомиться с врачами, получить консультацию. В Красноярске акушерско-гинекологическую помощь оказывают шесть государственных учреждений здравоохранения: родильный дом №1, родильный дом № 2, родильный дом № 4, родильный дом № 5, клиническая больница № 20 имени И.С. Берзона и Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Все учреждения лицензированы, полностью оснащены современной медицинской техникой. В каждом трудятся высококвалифицированные врачи и медицинский персонал. Временно родильный дом №1 в «Солнечном» перестал принимать плановых пациенток. Его подготовили для приема зараженных беременных. Частных родильных домов в Красноярске нет. Но во всех роддомах предлагается внушительное разнообразие платных услуг.

В номинации «Роддом» предлагаем выбрать лучший, по мнению читателей «Комсомолки», роддом, оказывающий дополнительные платные услуги.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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