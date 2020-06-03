Ситуация на Олимпиадинском ГОКе начинает стабилизироваться, число выздоровевших вахтовиков продолжает расти. На 2 июня их уже 448

«Болезнь коварна своим непредсказуемым сценарием»

- Где именно заразился я, трудно сказать, ведь это не порез пальца, что можно зафиксировать время, - считает Эдуард Гуленков, начальник БВЦ Рудоуправления ОГОК. - Я обратился в наш здравпункт, ушел на самоизоляцию и работал удаленно, когда почувствовал первые симптомы: пропало обоняние - даже резкие запахи не ощущал, после этого на следующий день начала прыгать температура - утром ее не было, а вечером поднималась, и закладывало нос, при этом никаких выделений из носа не было.

Гуленков Эдуард Викторович

Находился я изолированно, ежедневно наблюдался в здравпункте. Из-за падения сатурации был направлен под наблюдение врачей, лечение проходил непосредственно на ОГОК. Оно проходило стандартно: несколько замеров показателей в день (температура, сатурация), прием таблеток, постельный режим. Хочу сказать спасибо моим близким, которые все это время поддерживали меня и до сих пор еще переживают. И отдельное спасибо медицинскому персоналу. Они молодцы! Им не позавидуешь. Большой наплыв пациентов, и у каждого свои вопросы, переживания… Медицинские работники выполняют свои обязанности на все 100%.

Как человек, который столкнулся с этим заболеванием, могу сказать: когда слышишь по телевизору - это одно, а когда видишь, что человек, который лежал рядом и был бодр и весел, возмущался, что его зря отправили сюда и он себя прекрасно чувствует, через несколько часов при обходе говорит врачу, что ему стало хуже… И вот в ближайшее время его уже перевозят в медучреждение за пределы ОГОК. Болезнь коварна своим непредсказуемым сценарием протекания, у разных людей она проходит по-разному.

«Честно скажу: это страшно!»

- Мы каждый день работаем с людьми, - рассказывает Айслу Григорьева, специалист управления жилищным фондом управления инфраструктуры. - У нас большое количество объектов, одних общежитий 18. Мы там постоянно находимся, так, возможно, я и заразилась. Сначала почувствовала общее недомогание. Списывала это на усталость, на весенний период, погодные условия, простуду. Но симптомы коронавируса были. Примерно на сутки пропадало обоняние.

Григорьева Айслу Айсалямовна

Честно скажу: это очень страшно. Ты не знаешь, как бороться с этим заболеванием. Если, допустим, ОРЗ или ОРВИ - аспирин выпил, голову перевязал, полежал, и все, то здесь непонятно, что за вирус. Огромную благодарность хочу выразить медперсоналу ОГОК. Мы видели, как они работают и уходят со смены и в 12, и в час ночи, и в два. Потому что так было нужно, заболевшим ведь никто кроме них не поможет. Очень стойкие ребята, молодцы!

Я благодарна за поддержку коллегам. Сама, находясь «по ту сторону», я ощутила, какая работа на них возложена. Каждому не угодишь: у того матрас короткий, у другого подушка не взбита, суп не такой привезли. И они старались быстро, на ходу выполнить все заявки - кто бы ни попросил, ни позвонил. Считаю, в компании принимаются все меры для предотвращения распространения инфекции. И перчаточно-масочный режим, и соблюдение дистанции необходимы, ведь вирус может появиться где угодно.

«Пока сам не почувствуешь, не поймешь, но эта болезнь существует!»

- Я работал в обычном режиме, приходил на смену, как всегда, - делится своей историей Анатолий Горбунь, работник ТЭЦ-2 энергоцеха. - Потом у нас сотрудник заболел, у него поднялась температура. Мастер его освободил от работы. Приехала «скорая», и его отправили в Северо-Енисейский. Стали обзванивать всех сотрудников, кто был с ним в контакте. А он со мной в одной смене, мы с ним непосредственно друг возле друга находились. Нашли меня, я себя нормально чувствовал, ни температуры, ничего не было. Приехали в здравпункт, взяли анализ на вирус и на изоляцию увезли.

Потом приехали медики, сказали, что у меня положительный результат, и увезли в североенисейскую больницу. Там к вечеру у меня начала подниматься температура. Но чувствовал я себя нормально. На второй день температура начала подниматься выше 38 градусов, тогда почувствовал жар. С первого дня взяли анализы и также с первого дня ставили капельницы. Потом горло начало сохнуть, стал больше пить. Дня через два стала очень сильно болеть поясница. «Заныли» мышцы и суставы. Не стало хватать воздуха. Кашля у меня не было, но вдохнуть полной грудью не мог, процентов на 50 хватало воздуха. Температура несколько раз в день поднималась, ее сбивали.

Персонал больницы, конечно, встретился с этим заболеванием тоже в первый раз. Условия были неплохие. В палате сначала лежали вдвоем, там были туалет и душевая. Потом перевели в другое отделение, там в палате уже было по три кровати, умывальник, а туалеты общие. Выходить из палаты и ходить по коридору было нельзя, только до туалета и обратно. Еду приносили в термосах, медсестра заносила в палату в одноразовой посуде. Вода - бутилированная. Питание больничное приемлемое, здоровое: супы, салаты, каши, картошка с котлетой, рыба, печень, мясо тушеное, хлеб с маслом и сыром, яблоки, печенье, вафли. Если кому-то чего-то не хватало, можно было по телефону обратиться к волонтерам и заказать продукты из магазина. Сосед мой по палате заказывал колбасу, репчатый лук, конфеты.

Конечно, пока сам не почувствуешь, не поймешь, но эта болезнь существует! Надеяться на то, что «пронесет», не нужно. Бояться не стоит, лучше быть информированным и в случае проблем оказаться под наблюдением. Лучше сохранять трезвый ум и внимательность. А на работу я вернусь обязательно!

«Все происходило бессимптомно, я и испугаться не успел»

- Лечение проходило следующим образом: утренние и вечерние обходы бригады врачей, находящихся в общежитии, замер температуры и сатурации, лекарства, - вспоминает Мирослав Ливый, начальник участка цеха сетей и подстанций. - Все медицинские работники в защитном обмундировании, я только по голосу узнавал, кто есть кто. Но отношение к нам было образцово-показательное, я ничего не могу сказать плохого.

Ливый Мирослав Михайлович

Нас было четверо в комнате, мы все сдружились, хотя все разные и я до этого никого не знал. Лично я ничем не был обделен. И не думаю, что люди, которые находились со мной рядом, должны иметь какие-то жалобы. И условия, и отношение медперсонала – все было нормально. Я не знаю, может, у кого-то по-другому, но у меня все происходило бессимптомно, я и испугаться не успел. Ни разу даже не было температуры, чтобы подходила к 37. Сатурация всегда 96-98, и у врачей ко мне замечаний не было. Всего я пробыл на карантине 11 дней. Последние три теста отрицательные. Сейчас чувствую себя хорошо. Коллеги меня все это время поддерживали, очень переживали все, я со всеми всегда был на связи. Накануне выписки позвонил, сказал: «Все хорошо, меня выписали, завтра выхожу на работу».

На данные момент на Олимпиадинском ГОКе работает более 200 медицинских работников из краевых больниц, ФМБА России и Министерства Обороны РФ. Компания «Полюс» благодарит медицинский персонал за оказанную работникам квалифицированную и оперативную помощь.

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ФОТОГАЛЕРЕЯ: На данный момент на Олимпиадинском ГОКе работает более 200 медицинских работников из краевых больниц, ФМБА России и Министерства Обороны