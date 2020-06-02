2020-06-02T10:32:17+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Квалифицированная кардиологическая помощь
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Фото: Анатолий ЖДАНОВФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Заболевания кровеносной системы человека довольно разнообразны. Каждое из них имеет свои характерные особенности и оказывает различное влияние на организм. По данным статистики сердечные болезни стоят на первом месте и значительно «помолодели». Если раньше с подобными проблемами сталкивались чаще люди преклонного возраста, то сейчас довольно часто жалуются на сердце и молодые люди. Чем быстрее пациент обратиться за квалифицированной помощью, тем лучше. В современных клиниках занимаются диагностикой, а также медикаментозным и хирургическим лечением пациентов с нарушениями в работе сердца. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Клиника для лечения сердечно-сосудистых заболеваний» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную клинику для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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