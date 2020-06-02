2020-06-02T10:10:06+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Офтальмологическая клиника

Высокотехнологичная специализированная помощь при болезнях глаз
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Офтальмологические проблемы считаются одними из самых актуальных в современном обществе. Рост количества заболеваний глаз связан с большой нагрузкой – телевизоры, компьютеры, различные гаджеты. Большую часть своего времени люди проводят перед экраном. Ведущие офтальмологические клиники предоставляют возможность получить специализированную помощь у лучших специалистов с использованием последних достижений медицины. Врачи назначают соответствующее лечение, проводят различные операции и манипуляции, связанные с глазами. При многих медицинских учреждениях работают оптики, где пациенту помогут подобрать очки и контактные линзы. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные клиники.

В номинации «Офтальмологическая клиника» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную офтальмологическую клинику.

Выбираем и голосуем до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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