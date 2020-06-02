«Клиника года-2020»: Детская клиника

С первых дней жизни каждый ребенок нуждается не только в родительской любви и заботе, но и в квалифицированном медицинском сопровождении. В правильных детских клиниках прием ведут специалисты различных направлений. Врачи внимательны, не залечивают, осторожно назначают препараты и, что очень важно, всегда на связи. Они находят правильный подход к каждому маленькому пациенту и его родителям, основываясь на большом опыте и знаниях психологии, а для диагностики используют точные и безопасные методы. В экстренном случае здесь готовы принять малышей непосредственно в день обращения и даже направить нужного специалиста на дом. В Красноярском крае подобные услуги оказывают не только государственные, но и частные лицензированные детские поликлиники.

В номинации «Детская клиника» предлагаем выбрать лучшую, по мнению читателей «Комсомолки», частную детскую клинику.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.