«Клиника года-2020»: Многопрофильный медицинский центр

Все больше людей пользуются услугами частной медицины, отдавая предпочтение многопрофильным клиникам с широким спектром медицинских услуг. Такие центры располагают собственным штатом высококвалифицированных специалистов и самым современным диагностическим и лечебным оборудованием. Пациенты могут пройти все этапы лечения в одном месте: получить консультацию, пройти диагностику, реабилитацию и профилактику. Все максимально быстро и в комфортных условиях. Сейчас в Красноярском крае функционирует несколько многопрофильных медицинских центров. Свои услуги предлагают государственные, а также частные лицензированные клиники.

В номинации «Многопрофильный медицинский центр» предлагаем выбрать лучший, по мнению читателей «Комсомолки», частный многопрофильный медицинский центр.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.