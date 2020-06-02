2020-06-02T09:53:10+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Многопрофильный медицинский центр

Пациентам предоставляется большой спектр услуг, которые оказывают высококвалифицированные специалисты различных направлений
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Все больше людей пользуются услугами частной медицины, отдавая предпочтение многопрофильным клиникам с широким спектром медицинских услуг. Такие центры располагают собственным штатом высококвалифицированных специалистов и самым современным диагностическим и лечебным оборудованием. Пациенты могут пройти все этапы лечения в одном месте: получить консультацию, пройти диагностику, реабилитацию и профилактику. Все максимально быстро и в комфортных условиях. Сейчас в Красноярском крае функционирует несколько многопрофильных медицинских центров. Свои услуги предлагают государственные, а также частные лицензированные клиники.

В номинации «Многопрофильный медицинский центр» предлагаем выбрать лучший, по мнению читателей «Комсомолки», частный многопрофильный медицинский центр.

Голосование продлится до 15 ноября включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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