Ольга Абросимова поздравила многодетную приемную семью с Днем защиты детей

Директор Краевого центра развития семейных форм воспитания, региональный координатор партпроекта «Крепкая семья» Ольга Абросимова сегодня, 1 июня, поздравила многодетную приемную семью Натальи и Андрея Мальковых с Международным днем защиты детей и передала в подарок планшетный компьютер, книги, настольную игру о Красноярском крае.

- Международный день защиты детей – особая дата, которая по праву принадлежит детям. Но детское счастье полновесно только тогда, когда ребенок растет в семье и согрет любовью. Если родных мамы и папы нет рядом, необходимо сделать все возможное, чтобы он не чувствовал себя в этой ситуации покинутым и обездоленным, и как можно скорее обрел новую любящую семью, - пояснила Ольга Абросимова. – Отрадно, что в нашем Красноярском крае семей, которые приняли на себя такую ответственность, взяли на воспитание детей из детского дома с каждым годом все больше. Из 14 759 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 12 768 человек находятся на воспитании в семьях опекунов и приемных родителей (86,5 % от общего числа детей-сирот).

Сегодня в 2 190 приемных семьях проживают почти 5000 детей.

Среди таковых – семья Мальковых, которую мы сегодня отметили от проекта «Крепкая семья» подарками и благодарственным письмом Краевого центра развития семейных форм воспитания за активную жизненную позицию, многолетний благородный родительский труд и большой вклад в развитие семейных форм воспитания в Красноярском крае. Пока в нашем регионе есть такие замечательные, позитивные, активные, творческие семьи, - можно быть уверенными, что счастливым детство будет у всех, - уверена Абросимова.

Андрей и Наталья Мальковы, вырастив своих детей, решили помочь тем, кто нуждается в родительской любви и заботе. После того, как прошли обучение в Краевой государственной школе приемных родителей и получили необходимые документы, приняли в семью Дану. Ее фото будущие родители увидели в интернете на сайте www.opeka24.ru. Во время знакомства с документами девочки, они узнали, что у Даны есть старшая сестра – Виктория. Они жили в одном детском доме, знали и любили друг друга. И разделять их было нельзя. Так в семье появились девочки-сестренки. Позже семья Мальковых пополнилась еще одной кровной сестренкой Вики и Даны – Алиной, девочкой с особыми потребностями здоровья, а также прекрасной Машей.

Теперь в семье растут 4 обаятельные девчонки. В любви и заботе и при тщательном медицинском уходе у Алины, которой поставили диагноз ДЦП, уже есть успехи – она делает свои уверенные шаги (раньше девочка не могла даже стоять).

Девочки из семьи Мальковых всегда посещают мероприятия, которые организует Краевой центр развития семейных форм воспитания. На занятия почти всегда девочек приводит заботливый папа. Семья очень дружная, во всех трудностях – вместе, сообща. Родители стараются привить девочкам добро, взаимопомощь, любовь к ближнему.

Получив подарки от партии, и дети, и родители очень обрадовались. Особенно благодарили за планшетный компьютер. Он пригодится девочкам, тем более младшие Маша и Алина пойдут в новом учебном году в первый класс.

Источник: krasnoyarsk.er.ru