Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 30 мая 2020 года: за сутки заболели 136, погибли 4

По данным оперативного штаба на 14 часов 30 мая 2020 года, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае перевалило за 4 тысячи, сейчас их 4121 человек. За последние сутки заболевших COVID-19 стало больше на 136. Таким образом, темп прироста составил 3,4%.

География распространения инфекции – 50 городов и районов края. Из 136 новых случаев – в Красноярске 109. За все время пандемии врачи вылечили 887 пациентов (+ 23 за сутки). Погибли 39 (+4 за сутки).

География распространения инфекции - в таблице.

- Это две женщины и двое мужчин, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения. – На ИВЛ остаются 44 пациента.

Под медицинским наблюдением на дому 748, за сутки взято 56. Снято с контроля 19 076, за день 91.

Всего проведено тестов на коронавирус 193 988.

Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.