Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 30 мая 2020 года: за сутки заболели 136, погибли 4
По данным оперативного штаба на 14 часов 30 мая 2020 года, количество заразившихся коронавирусом в Красноярске и крае перевалило за 4 тысячи, сейчас их 4121 человек. За последние сутки заболевших COVID-19 стало больше на 136. Таким образом, темп прироста составил 3,4%.
География распространения инфекции – 50 городов и районов края. Из 136 новых случаев – в Красноярске 109. За все время пандемии врачи вылечили 887 пациентов (+ 23 за сутки). Погибли 39 (+4 за сутки).
География распространения инфекции - в таблице.
- Это две женщины и двое мужчин, - пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения. – На ИВЛ остаются 44 пациента.
Под медицинским наблюдением на дому 748, за сутки взято 56. Снято с контроля 19 076, за день 91.
Всего проведено тестов на коронавирус 193 988.
Круглосуточная горячая линия 8 800 100 56 53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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