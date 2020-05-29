2020-05-29T18:59:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 30 мая 2020 года: самоизоляцию продлили, организатора вечеринки наказали

Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Красноярске и крае на утро 30 мая 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 30 мая 2020 годаКоронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 30 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на утро 30 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 3 985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях края. В том числе за последние сутки зарегистрировано 138 случаев заболевания. Из них 114 – в Красноярске. Новых случаев коронавируса в Северо-Енисейском районе нет. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 138,7. Темп прироста за сутки – 3,6 % (подробнее).

Секретная вечеринка

В Красноярске будет наказан организатор еще одной секретной вечеринки. Пляски во время коронавируса не довели до добра 35-летнего жителя краевого центра, который устроил в одном из баров мероприятие для своих друзей. Сколько человек присутствовало, не уточняется. Гости принялись постить фото и видео с «крутой тусы» в своих соцсети и мессенджеры. Правда, наутро спохватились и кинулись удалять все следы, а поздно – фотографии уже попали к сотрудникам полиции (подробнее).

Режим подлили

Режим самоизоляции в Красноярске продлевается еще на две недели – до 14 июня. Соответствующий указ подписал губернатора края Александр Усс. Для этого есть достаточно серьезное основание. Сегодня в крае и, прежде всего, в Красноярске ежедневно фиксируется от 100 до 150 случаев заболевания. В апреле такие цифры получались за неделю, а теперь это один день. Поэтому и система наших медицинских учреждений работает на пределе, и наполняемость коечного фонда практически критична (подробнее).

Разорился комбинат питания

В Красноярске обанкротился школьный комбинат питания. Вот так самым негативным образом сказался на работе предприятия простой, связанный с дистанционным обучением и режимом самоизоляции. Руководство комбината уже расторгло контракты с образовательными учреждениями и подало заявление о банкротстве (подробнее).

90-летняя пациентка

И не думала сдаваться. Врачи Красноярской краевой больницы вылечили от коронавируса пациентку, которой уже 90 лет. Пожилые люди – это особая группа риска из-за различных заболеваний, свойственных этому возрасту. Поэтому к бабушке с самого начала проявляли повышенное внимание. А она с самого начала была настроена вернуться домой (подробнее).

Бегающие пациенты

Не у нас, но у соседей: в столице Хакасии из больницы сбежали два пациента. Один – с подтвержденным коронавирусом, второй – под подозрением на коронавирус (контактировал с зараженными в семье). Оба мужчины заявили, что чувствуют себя хорошо и не видят смысла в лечении. Обоих, разумеется, задержали сотрудники полиции и вернули назад, в медицинское учреждение, составив соответствующие акты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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