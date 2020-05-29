Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 30 мая 2020 года: уже 3985 человек, выписаны 864
По данным оперативного штаба на утро 30 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 3 985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях края. В том числе за последние сутки зарегистрировано 138 случаев заболевания. Из них 114 – в Красноярске. Новых случаев коронавируса в Северо-Енисейском районе нет. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 138,7. Темп прироста за сутки – 3,6 %.
Количество выздоровевших и выписавшихся с начала эпидемии – 864 человека, за сутки – 30, сообщает министерство здравоохранения края. К сожалению, зарегистрировано 6 новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Итого умерших – 35 человек. Большая часть их них – из возрастной группы риска. На аппаратах ИВЛ – 50 пациентов.
Распределение больных по течению заболевания и формам тяжести:
- бессимптомные – 2 337
- легкая степень тяжести – 659
- средняя степень тяжести – 910
- тяжелая форма – 79.
Распределение по возрастным группам:
- до 1 года – 13 человек
- от 1-6 лет – 115
- 7-14 лет – 132
- 15-17 лет – 55
- 18-29 лет – 633
- 30-49 лет – 1 557 человек
- 50-64 лет – 1 099 человек
- старше 65 лет – 381 человек.
Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 692 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 33. Снято с медицинского наблюдения 18 985 человека за истечением срока наблюдения, за последние сутки 197.
Проведено тестов на коронавирус всего 185 658, из них за последние сутки – 6 546.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»