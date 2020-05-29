«Клиника года-2020»: номинация Флебология

О флебологии многие узнают, только столкнувшись с заболеваниями вен нижних конечностей. Варикоз, чувство тяжести в ногах, боль, чувство жжения, судороги в икрах по ночам, отечность – все эти симптомы уже повод для посещения врача – флеболога (занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний вен). После осмотра и получения необходимых исследований, доктор назначит лечение. При ухудшении состояния проводится оперативное вмешательство. Лучше до этого не доводить. Поэтому важно вовремя посетить врача.

В номинации «Флебология» принимают участие больницы, клиники, отделения и медицинские центры, оказывающие услуги по диагностике, профилактике и лечению заболеваний вен нижних конечностей в Красноярском крае.

Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.