«Клиника года-2020»: Клиника для диагностики и лечения онкологических заболеваний

Диагноз «онкология» требует немедленного начала лечения. В современных медицинских центрах предлагается перечень услуг в этом направлении. Это срочная диагностика и разработка индивидуального плана дальнейшего лечения. А также амбулаторное проведение химиотерапии, паллиативная помощь, реабилитация больных после проведения лучевой терапии. Не стоит откладывать визит к врачу и прохождение назначенных процедур.

В номинации «Лучшая клиника для диагностики и лечения онкозаболеваний» принимают участие клиники Красноярского края, оказывающие услуги по диагностике и лечению онкологических заболеваний у детей и взрослых.

Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.