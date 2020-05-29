«Клиника года-2019»: Детская стоматология

Бытует мнение, что детские зубы можно не лечить. Мол, сами выпадут в свое время, зачем деньги тратить. Так, да не так! Молочные зубы действительно выпадут, но это должно произойти естественным путем, а не разрушаться вследствие болезни. Стоматологи рекомендуют как можно дольше сохранять зубки малышей здоровыми. Иначе может произойти неправильное развитие челюсти и строения зубного ряда. Если зубик раньше времени «заберет» Зубная фея, то могут сдвинуться соседние. И места для нового, уже постоянного зуба будет мало. Отсюда неправильный прикус и нарушение дикции. Из-за кариеса ребенок может чаще болеть простудными и вирусными заболеваниями. Так дает знать о себе кариес. Это же инфекция, постоянно присутствующая во рту. Иммунитет снижается, а количество больничных увеличивается. Еще добавьте к этому списку комплексы. Разве будет ребенок улыбаться во весь рот, если его зубы потемнели, с дырками или их вовсе нет. Поэтому так важно заботиться о молочных зубках. Удалять их в случае крайней необходимости. И только после консультации опытного врача. На сегодняшний день стоматологические клиники предлагают весь комплекс услуг по уходу за детскими зубами.

А какой красноярской стоматологии вы доверите зубки своего ребенка?

Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.