«Клиника года-2020»: Стоматология для взрослых
Очень важно найти детского стоматолога, которому всецело можно доверять
В проекте «Клиника года-2019» читатели сайта смогут отдать голоса лучшим, по их мнению, клиникам региона.
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Красивые, здоровые зубы и белоснежную улыбку хочется иметь каждому человеку. Тщательная чистка зубов и профилактический осмотр у стоматолога два раза в год помогут избежать многих проблем. Безупречные зубы не проблема, если ими будет заниматься настоящий профессионал своего дела. Сейчас в Красноярске десятки клиник, занимающиеся профилактикой, лечением и восстановлением зубов. Везде используются современные методы диагностики и лечения.
Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU