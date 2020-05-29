2020-05-29T15:32:28+03:00
Здоровье

«Клиника года-2020»: Стоматология для взрослых

Очень важно найти детского стоматолога, которому всецело можно доверять
Ирина КИРШЕВА
Поделиться:
В проекте «Клиника года-2019» читатели сайта смогут отдать голоса лучшим, по их мнению, клиникам региона.В проекте «Клиника года-2019» читатели сайта смогут отдать голоса лучшим, по их мнению, клиникам региона.
Изменить размер текста:

Красивые, здоровые зубы и белоснежную улыбку хочется иметь каждому человеку. Тщательная чистка зубов и профилактический осмотр у стоматолога два раза в год помогут избежать многих проблем. Безупречные зубы не проблема, если ими будет заниматься настоящий профессионал своего дела. Сейчас в Красноярске десятки клиник, занимающиеся профилактикой, лечением и восстановлением зубов. Везде используются современные методы диагностики и лечения.

Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Клиника года-2020»: выбираем самые популярные частные медицинские учреждения Красноярского края и лучших врачей по версии читателей «Комсомолки»
Медиахолдинг «Комсомольская правда» в Красноярске запускает голосование среди читателей за самые популярные краевые учреждения здравоохранения.
Новости 24
«КрасКом» заявил в полицию на пять управляющих компаний Красноярска
Авария в Красноярском крае: столкнулись фура и три легковых автомобиля
В Красноярском крае сельчанин ограбил церковно-приходскую школу
Думаете, безвредный? Как бы не так: о вреде кальяна красноярцам рассказали специалисты
Красноярский музыкальный театр приглашает вместе отметить первый день лета
Красноярские «Столбы» откроются не раньше 20-х чисел июня
И не думала сдаваться: в Красноярске от коронавируса вылечили 90-летнюю бабушку
В Хакасии из больницы сбежали два пациента – один с коронавирусом, второй с подозрением
В Красноярске обанкротился школьный комбинат питания
«Не стоит провоцировать друзей»: в Красноярске будет наказан организатор еще одной секретной вечеринки
Когда Красноярск подключат к газопроводу
В Красноярске на улице Судостроительная начался ремонт дорог
В Красноярске ремонт главной улицы Пашенного обещают завершить до середине августа
За неделю клещи покусали 555 жителей Красноярска
Мать погибшего в Минусинске новорожденного ребенка нашли по чеку из магазина
В Красноярске с начала мая ищут пропавшую 16-летнюю девушку
В Красноярске меняется расписание движения дачных автобусных маршрутов
На юге Красноярского края задержали шестерых добытчиков нефрита с 10-тонной добычей
Почему нельзя верить посредникам в получении кредита рассказали в красноярском Роспотребнадзоре
В Красноярском крае пьяный мотоциклист бросил пострадавшего 10-летнего пассажира
Парковки в Покровке не будет: мэрия Красноярска отозвала разрешение на строительство
Назло соседям: в Красноярске мужчина раскидал мусор по всему подъезду
В Красноярском крае 190 вахтовиков «Полюса» успешно прошли лечение от COVID-19
В Норильске местные жители устроили скандальный сбор подписей против дистанционного образования
Tele2 приглашает на домашний концерт Ёлки