«Клиника года-2020»: Стоматология для взрослых

Красивые, здоровые зубы и белоснежную улыбку хочется иметь каждому человеку. Тщательная чистка зубов и профилактический осмотр у стоматолога два раза в год помогут избежать многих проблем. Безупречные зубы не проблема, если ими будет заниматься настоящий профессионал своего дела. Сейчас в Красноярске десятки клиник, занимающиеся профилактикой, лечением и восстановлением зубов. Везде используются современные методы диагностики и лечения.

Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.