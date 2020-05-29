«Клиника года-2020»: Санатории

Красноярский край богат на природные красоты и возможности для уникального лечения натуральными средствами. Сибирские санатории – это не просто отдых в живописном месте, а еще уникальная возможность для того, чтобы поправить здоровье, а порой и полностью излечиться от недуга. Гости могут рассчитывать на целый перечень услуг: различные водные процедуры, грязевые ванны, массаж, физиопроцедуры, стоматологический и косметический кабинеты, гирудотерапия, иглорефлексотерапия и многое другое.

В номинации «Санатории» принимают участие лучшие санатории и базы отдыха Красноярского края.

Голосование за участников продлится до 15 ноября 2020 года.