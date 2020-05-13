Покровители воинов, защитников Отечества: как их почитают в Красноярском крае

- Строгого понимания, что такое храмы воинской славы, нет. Чаще всего это храмы, построенные в честь побед в битвах и войнах, - говорит заведующий канцелярией Енисейской епархии иерей Илия (Кошляк). – Также это храмы святых покровителей воинов: Андрея Первозванного, Георгия Победоносца, Александра Невского и др. Также к храмам воинской славы можно отнести и те, что находятся в воинских частях и в них хранится войсковое знамя.

Храмы Александра Невского

Личность князя Александра Невского, пожалуй, известна всем в нашей стране. Победитель шведов и тевтонских рыцарей, воин и дипломат, не потерпевший ни единого поражения на поле брани.

Но, всё-таки, Церковь почитает его как святого не за военные победы и политические достижения. Александр Невский был правителем, который во главу угла в своей жизни ставил высшие христианские добродетели.

День памяти благоверного великого князя Александра Невского, в схиме Алексия отмечается 6 декабря (23 ноября по ст.ст.).

Храм благоверного князя Александра Невского в Красноярске

Приходской храм

ул. 78 Добровольческой Бригады, 4/2

Освящен великим освящением в 2007 году.

Храм во имя святого благоверного князя Александра Невского был возведен в 2007 году и задуман как часть храмового комплекса. Рядом с ним планируется возвести Собор Двух Святителей: в честь святителя Николая Чудотворца и святителя Спиридона Тримифунтского.

В 2012 году площадь храма увеличилась в три раза за счет пристроек.

В 2013 году храм получил статус «войскового казачьего храма».

В храме находится икона, на которой Пресвятая Богородица изображена в шлеме и кольчуге. Необыкновенный образ Богородицы появился в поселке Боголюбово в самом начале 21 века. По словам очевидцев, один паломник сфотографировал икону Божией Матери "Ченстоховская", однако, вместо нее на фотографии проявился другой образ Богородицы в шлеме и кольчуге, в руке Она держит восьмиконечный русский крест. После этого случая образ стали называть образом Богородицы "Ченстоховская в броне" или "Взбранная Воевода".

Икона для красноярского храма была написана в 2012 году в иконописной мастерской при Архангело-Михайловском соборе города Железногорска.

- Все богослужения в православных храмах неизменны, и в храмах воинской славы они ничем не отличаются, - пояснил священник храма Александра Невского иерей Сергий Сенченко. – Единственное отличие: во время просительных молитв звучит просьба о честном казачестве, поскольку наш храм казачий.

Интересно, что в 2019 году храмовый праздник здесь впервые прошел в боевом духе: с мастер-классами по боевым искусствам, стрельбой из лука, битвой на спортивных мечах и т.д.

- Всем было интересно, думаю, будем развивать это направление. Также есть планы создать спортивно-патриотический клуб, в котором использовать опыт казачества и привлечь к его работе наших прихожан-казаков, - добавил отец Сергий.

Храмы Георгия Победоносца

Святой Георгий – в первую очередь покровитель воинов и всех, кто оказался в зоне военных действий и подвергается опасности. А также заступник для родных и близких всех, кто служит в армии. Кроме того, считается, что святой Георгий покровительствует людям, связанным с сельским хозяйством.

Храм Георгия Победоносца, п. Мотыгино

п. Мотыгино, ул. Советская, д. 119

В настоящее время он только строится, причем, на том самом историческом месте, где до революции стоял величественный храм.

Пока действующий храм находится в здании бывшего магазина, внешне выделенного главкой.

Храмы Илии Пророка

Пророка Илию почитают не только в христианстве и иудаизме, но и в поздних протестантских сектах и исламе. Это один из самых известных людей в истории человечества. Издревле пророка Илию считали хорошим помощником в сельском хозяйстве: молились о даровании дождя во время засухи, или, наоборот, просили ясную погоду. Считается, что святой пророк Илия может помочь в различных делах.

Поскольку Ильин день, 2 августа, совпадает с днем Воздушно-десантных войск, он считается покровителем десантников. Кроме того, пророк Илия считается покровителем Воздушно-космических сил России.

Храм Илии пророка д. Малобелая

Енисейский район, дер. Малобелая, ул. Заречная,13

Деревня находится в юго-восточной части Енисейского района, на берегах реки Малой Белой (приток Кеми). Здесь живет около 120 человек (по данным 2019 года).

Храм построен в 1995 году и его история еще не написана. Рассказывает автор книги «Енисейск православный» Вера Глухова:

- Храм был построен по инициативе председателя колхоза «Заря» Ивана Григорьевича Красули. А его духовником был отец Александр Васильев, и они вместе начала строить. Отец Александр сделал проект. Храм назван в честь друга Ивана Григорьевича, Ильи, и друг этот помогал в строительстве. Мы жили недалеко от Малобелой с 1997 по 2002 год, и я пять лет вела братские службы в этом храме. Тогда в деревне было около 400 человек и, самое, главное, была община. И храм жил. А еще в эти годы там находился детский православный лагерь «Скит» православной гимназии Лесосибирска, летом службы были ежедневно. И жители ждали, когда приедут дети и звали их боженята.

Но сейчас общины нет, службы проходит раз в год, на Ильин день. Рассказывает отец Иоанн Осетров, который служит на Монастырском озере и последние пять лет окормляет храм в Малобелой:

- В храме нет отопления, он ветшает и сыреет. Присматривать за ним некому. Считаю, что там нужен маленький храм, чтобы исполнять требы, и построить его надо в другом месте.

Храм пророка Илии в с. Ильинке

Приписной храм Храма Покрова Божией Матери в Назарове

Назаровский район, с. Ильинка, ул. Школьная, 15а

Освящен малым освящением.

Точная дата основания села не установлена, но известно, что Ильинке более трехсот лет и это одно из старейших сёл Назаровского района. Сначала село называлось Усть-Усольское, затем Пеньки, после постройки в 1877 году храма пророка Илии, село получило название Ильинское. В 1895 открыт Ильинский приход, который был выделен из прихода Назаровской Троицкой церкви. Вот описание прихода до революции: «Церковно-приходская школа имеется в селе Ильинском с 85 учениками при 2-х учащих, помещается в своем здании. Причт состоит из священника и псаломщика. Жалования священника – 490 р., и псаломщика 195р. Братских доходов поступает около 500р. В год. Дома для причта имеются, оба удовлетворительные. Земли церковной и причтовой не отведено. Сенокосом причт пользуется из угодий крестьян села Ильинского. Капиталов причта нет. Капиталов церкви – 984 р. Всего населения православного вероисповедания в приходе числится 2087 человек. Население прихода преимущественно старожильческое, но есть и переселенцы из Могилевской, Курской, и Черниговской губерний. Занятие жителей главным образом земледелие.

В 1918 год в деревне насчитывалось 220 дворов и 1779 жителей». Сейчас в Ильинском осталось менее 500 человек.

В 1920 году при Сережском мятеже жители села поддержали и белых, и красных. Жертвы были с обеих сторон, а после мятежа в селе был сожжён деревянный храм вместе с арестованными белогвардейскими офицерами.

В 2016 году в селе была построена новая деревянная церковь, святого Илии Пророка. Она была освящена 22 октября 2017 года. Купол и крест для нее изготовили в городе Назарово местные умельцы. Для долговечности рисунок на купол наносили автомобильной краской. Иконостас для храма Пророка Илии изготовила московская фирма.

Стройка шла с 2012 года и завершающие работы стоимостью около двух миллионов рублей взял на себя житель Республики Якутия. Ильинка – его малая родина, в селе похоронены его родители.

В Ильинке находится памятник природы краевого значения «Родник с. Ильинка», этот статус получен в 1987 году. Памятник природы находится в 1,2 км на юго-восток от с. Ильинка в логу между селом и Ильинским бором.

Каждый год 2 августа проводится престольный праздник День села - Ильин день – и кульминацией праздника становится поход к роднику, к святому источнику. Здесь в 2007 году установлен крест, носящий имя Пророка Илии.

Храмы Андрея Первозванного

Апостола Андрея Первозванного считают первым проповедником Христовой веры наших земель, поэтому перед его иконой молятся о защите Отечества.

До призвания Андрей Первозванный был простым рыбаком, поэтому он считается покровителем рыбаков и людей, которые связаны с морем. Морской флот России всегда находился под покровительством Андрея Первозванного, на флотском боевом знамени изображен Андреевский крест. Перед выходом в море военные моряки и их родные совершают молебен Андрею Первозванному, чтобы он покровительствовал им в походах и помогал возвращению домой.

Храм Андрея Первозванного, Лесосибирск

Лесосибирск, поселок Новоенисейск, Южная улица, 1

Храм высотой 33 метра выстроен на искусственном холме в 2007-2012 годах напротив промышленного въезда на территорию ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс» и на средства этого предприятия.

В архитектуре церкви сочетаются особенности Новогородской, Псковской, Суздальской, Владимирской школ православного зодчества, объединённые общими чертами, характерными для северных храмов (белые стены, узкие, высокие окна и т.д.). Всё это призвано подчеркнуть масштаб деятельности святого апостола Андрея Первозванного на Руси.

Кресты установлены над его входом, на центральном куполе и над западной и восточной сторонами церкви. На колокольне закреплено 9 колоколов, включая Благовест. Площадь храмовой части рассчитана на единовременное посещение 325 прихожан. Иконы для одноярусного иконостаса, алтаря и зала для прихожан изготовлены в художественной мастерской Нижнего Новгорода.

Великое освящение храма состоялось 15 января 2012 года, но первая литургия была отслужена еще до окончания строительства, 13 декабря 2010 года, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного.

Проект архитектора Владимира Медиевского оказался удачным и вошел в программу возведения двухсот православных храмов в Москве. Сейчас там уже заложено несколько храмов, похожих на лесосибирский.

Святыни храма: частица св. мощей апостола Андрея Первозванного.

Храмы Илии Муромского

Преподобный Илия Муромский, который считается прообразом былинного богатыря Ильи Муромца, причислен к лику святых в 1643 году, в числе 69 подвижников Киево-Печерской лавры. Получив в одном из боев с половцами неизлечимую рану в грудь и повинуясь зову сердца, он принял монашеский постриг в Киево-Печерском Успенском монастыре. Скончался около 1188 года, примерно на 45-м году жизни.

В настоящее время мощи преподобного Илии покоятся в Антониевых пещерах Киево-Печерской лавры. Еще часть святых мощей — средний палец левой руки — находится в одном из храмов города Мурома.

Святой считается небесным покровителем российского воинства в целом, особенно выделяют его заступничество военнослужащие Погранслужбы России, как защитника рубежей Отечества.

Храм-часовня преподобного Илии Муромца Печерского в Красноярске

Приходской храм

г. Красноярск, ул. Тельмана, парк Гвардейский

Освящен малым освящением в 2018 году.

Ее строительство в центре парка Гвардейский началось в 2015 году. Место для строительства часовни было выбрано не случайно: летом 1942 года в Красноярске была сформирована 78-я добровольческая стрелковая бригада, боевая подготовка которой проходила в парке Гвардейский. Храм-часовня возведен в память обо всех сотрудниках управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России по Красноярскому краю, погибших при исполнении служебных обязанностей.

КОНКРЕТНО

Многие храмы и молитвенные комнаты в честь воинов находятся на закрытых территориях: в учебных заведениях, войсковых частях и т.д. Некоторые строятся или восстанавливаются.

Храм великомученика Георгия Победоносца при православной гимназии в Ачинске

Приписной храм Собора Казанской иконы Божией Матери в г. Ачинске

Освящен малым освящением в 2000 году.

Часовня великомученика Георгия Победоносца при в/ч 54630 в Козульке

Приписной храм Храма Преображения Господня в п. Козульке

Освящен малым освящением в 2004 году

Часовня великомученика Георгия Победоносца в Берети

Приписной храм Храма Введения Пресвятой Богородицы во Храм в п. Березовке

не освящен

Часовня великомученика Георгия Победоносца при туберкулезном диспансере №1 в Красноярске

Приписной храм Собора Святой Троицы в г. Красноярске

Освящен малым освящением в 2000 году.

Храм великомученика Георгия Победоносца при Краевом госпитале ветеранов войн в г. Красноярске

Приходской храм

Освящен малым освящением в 2000 году.

Храм великомученика Георгия Победоносца в с. Красная Поляна

Приписной храм Храма Покрова Божией Матери в г. Назарове

Не освящен

Храм великомученика Георгия Победоносца в с. Березовском

Приписной храм Собора Святой Троицы в Шарыпове

Не освящен.

Храм Георгия Победоносца п. Новоангарск

Строящийся

Храм апостола Андрея Первозванного в Красноярске

Приписной храм Храма-часовни великомученика Димитрия Солунского в Красноярске

Освящен малым освящением в 2016 году.

Храм благоверного князя Александра Невского при Красноярском кадетском корпусе в Красноярске

Не освящен

Храм благоверного князя Александра Невского в Боготоле

Приписной храм Храма святителя Николая Чудотворца в г. Боготоле

Не освящен

Храм Александра Невского, п.Кулаково

Действующий, восстанавливаемый

Часовня благоверных князей Александра Невского и Димитрия Донского при краевом сборном пункте военного комиссариата Красноярского края

Освящен малым освящением в 2013 году

Домовой храм великомученицы Варвары в Борске

Приписной храм Храма Покрова Божией Матери в Шиле

Освящен малым освящением в 2007 году.

Часовня великомученицы Варвары в ЗАТО Солнечный

Приписной храм Храма апостолов Петра и Павла в Ужуре

Освящен малым освящением в 2012 году.

Часовня благоверного князя Димитрия Донского при в/ч 3377 в Железногорске

Приписной храм Собора Михаила Архангела в г. Железногорске

Освящен малым освящением в 2011 году.

Храм Илии пророка пос. Первомайск

Мотыгинский район, пос. Первомайск

Строящийся храм, богослужений нет.

НАША СПРАВКА

В этом году в России впервые воздвигнут Главный храм Вооруженных Сил России.

Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны, построен в Москве в Парке «Патриот».

Главный храм Вооруженных сил России. Фото: patriarchia.ru

Высота Храма вместе с крестом по проекту составит 95 метров – это один из самых высоких православных храмов мира.

Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров. 1945 год — окончание Великой отечественной войны.

Высота звонницы - 75 метров. В 2020 году исполняется 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Высота малого купола составит 14,18 метров. 1418 дней и ночей длились боевые действия в Великой Отечественной войне.

Каждый из боковых приделов посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов Вооруженных Сил России:

- Придел Святого Илии Пророка, покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск

- Придел Св. Варвары Великомученицы, покровительницы Ракетных войск стратегического назначения

- Придел Святого Апостола Андрея Первозванного, покровителя Военно-Морского Флота

- Придел Святого Александра Невского, покровителя Сухопутных войск