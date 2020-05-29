2020-05-29T11:55:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 мая 2020 года: всего 3 985, за сутки умерли 6 человек

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 мая 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 мая 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 29 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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Данные оперативного штаба на 14 часов дня 29 мая. В Красноярском крае зарегистрировано всего 3 985 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на 50 территориях края. В том числе за последние сутки зарегистрировано 138 случаев заболевания. Из них 114 – в Красноярске. Новых случаев коронавируса в Северо-Енисейском районе нет. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 138,7. Темп прироста за сутки – 3,6 %.

Количество выздоровевших и выписавшихся с начала эпидемии – 864 человека, за сутки – 30, сообщает министерство здравоохранения края. К сожалению, зарегистрировано 6 новых случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Итого умерших – 35 человек. Большая часть их них – из возрастной группы риска. На аппаратах ИВЛ – 50 пациентов.

Распределение больных по течению заболевания и формам тяжести:

- бессимптомные – 2 337

- легкая степень тяжести – 659

- средняя степень тяжести – 910

- тяжелая форма – 79.

Распределение по возрастным группам:

- до 1 года – 13 человек

- от 1-6 лет – 115

- 7-14 лет – 132

- 15-17 лет – 55

- 18-29 лет – 633

- 30-49 лет – 1 557 человек

- 50-64 лет – 1 099 человек

- старше 65 лет – 381 человек.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 692 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 33. Снято с медицинского наблюдения 18 985 человека за истечением срока наблюдения, за последние сутки 197.

Проведено тестов на коронавирус всего 185 658, из них за последние сутки – 6 546.

ИСТОЧНИК KP.RU

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