2020-05-29T11:36:00+03:00
Происшествия

Пожар на территории ТЭЦ в Норильске составил 600 квадратных метров

Произошла разгерметизация топливного бака и дизельное топливо вылилось на площадку [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Пожар на территории ТЭЦ в Норильске составил 600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краюПожар на территории ТЭЦ в Норильске составил 600 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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В Норильске на территории ТЭЦ №3 Норильской топливно-энергетической компании произошел пожар.

- Сегодня, 29 мая, в 12:45 часов произошла разгерметизация топливного резервуара №5 на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компания. Произошло возгорание дизельного топлива. Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе «Норникеля», структурным подразделением которой является ООО «НТЭК».

Пожар в Норильске на ТЭЦ. Видео ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю добавили, что первыми на место пожара прибыла военизированная пожарная охрана предприятия. Затем присоединились пожарные расчеты из города. Итого – 27 человек личного состава и 10 единиц техники.

Известно, что огонь до производственных цехов котельной не добрался и на работу никак не повлиял – ТЭЦ работает на газу. Также в результате пожара никто не пострадал. Специалисты отсекли огонь от резервуара, затем локализовать его в 14:45.

Что стало причиной возгорания, будут устанавливать специалисты. Позднее будет подсчитан ущерб от огня.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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