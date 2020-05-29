Пожар на территории ТЭЦ в Норильске составил 600 квадратных метров

В Норильске на территории ТЭЦ №3 Норильской топливно-энергетической компании произошел пожар.

- Сегодня, 29 мая, в 12:45 часов произошла разгерметизация топливного резервуара №5 на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компания. Произошло возгорание дизельного топлива. Огонь распространился на площади в 600 квадратных метров, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе «Норникеля», структурным подразделением которой является ООО «НТЭК».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/781956" frameborder="0"></iframe> Пожар в Норильске на ТЭЦ. Видео ГУ МЧС по Красноярскому краю.

В ГУ МЧС России по Красноярскому краю добавили, что первыми на место пожара прибыла военизированная пожарная охрана предприятия. Затем присоединились пожарные расчеты из города. Итого – 27 человек личного состава и 10 единиц техники.

Известно, что огонь до производственных цехов котельной не добрался и на работу никак не повлиял – ТЭЦ работает на газу. Также в результате пожара никто не пострадал. Специалисты отсекли огонь от резервуара, затем локализовать его в 14:45.

Что стало причиной возгорания, будут устанавливать специалисты. Позднее будет подсчитан ущерб от огня.