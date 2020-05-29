2020-05-29T10:29:53+03:00
Общество

В Красноярске кладбища открыли для посещения

Содержание городских погостов находится на особом контроле у городских депутатов
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Фото: Горсовет КрасноярскаФото: Горсовет Красноярска
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Депутаты городского Совета проверили, как ведутся работы по благоустройству мест захоронения и уборка территорий кладбищ.

В прошлом году народные избранники дополнительно выделили из бюджета города 50 млн рублей на благоустройство городских кладбищ.

Благодаря этим средствам кардинально преобразилась улица Ремесленная: здесь привели в порядок дорогу, уложили брусчатку и установили освещение и лавочки.

В ближайших планах городских властей – открытие ремесленного городка – специальной площадки для работы предпринимателей, которые делают памятники и продают ритуальные товары.

Фото: Горсовет Красноярска

Фото: Горсовет Красноярска

Бадалык – это одно из самых больших кладбищ в России. Ежегодно только на его содержание из бюджета города выделяется несколько миллионов рублей. Несмотря на это, на погосте достаточно много мусора. По словам депутата горсовета Романа Крастелева, не все посетители проявляют ответственность – некоторые не выносят мусор с захоронений, а оставляют его на территории кладбища.

- Раньше захоронения делали хаотично, поэтому технике достаточно тяжело добраться до мусора. Но эта работа идет. На 3 года на эти цели в бюджете запланировано 103 млн рублей. Эта сумма на все кладбища Красноярска. Сказать, что эта сумма достаточна или нет, сейчас сложно. Но это те деньги, на которые можно достаточно успешно работать, - считает Роман Крастелев.

Содержание и благоустройство мест захоронений находится на особом контроле у депутатов горсовета. Неоднократно с начала созыва они побывали на красноярских погостах – на Бадалыке, на Шинном и Троицком кладбищах. Народные избранники не только проверили, как идут работы по благоустройству, но и лично приняли участие в уборке бесхозных .

- Сейчас депутаты горсвета и администрация Красноярска взяли под усиленный контроль содержание кладбищ. А контракты на содержание - это деньги бюджета и деньги наших избирателей, налогоплательщиков. В этом году мы дополнительно добавили 5 млн рублей на содержание кладбищ, - отметила депутат Елена Курамшина.

Также Елена Курамшина сказала, что у депутатов есть замечания к работе оператора по вывозу мусора.

Убирать кладбища специализированные службы должны в ежедневном режиме, но это происходит не всегда.

Чтобы исправить эту ситуацию, народные избранники рекомендовали департаменту городского хозяйства увеличить штраф за невыполнение условий контракта. Также депутаты дали поручение администрации города организовать на погостах раздельный сбор отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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