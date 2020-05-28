2020-05-27T19:29:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 28 мая 2020 года: заразились 3700, вылечили 791

Рассказываем о количестве заразившихся COVID-19 в Красноярске и крае на утро 28 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 28 мая 2020 года.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 28 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Как сообщают в оперативном штабе, по данным на утро 28 мая 2020 года, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае составило 3700 человек. За последний день диагноз COVID-19 подтвердился еще у 142. В том числе у 73 пациентов из Красноярска. Темп прироста равен 4%.

Новая инфекция проникла в 49 городов и районов региона. За период пандемии вылечили 791 пациента (+ 36 за последние сутки). Погибли 29 (+1 за сутки).

- На аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 22 человека, - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Под медицинским наблюдением на дому остается 711 человек, за сутки взят 21. Снято с контроля 18 735, за последние сутки 96. Всего тестов на коронавирус проведено 173 130, за прошедший день 5 528.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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