Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 28 мая 2020 года: в магазины только в масках, больше коек для пациентов с COVID-19

По сведениям оперштаба на утро 28 мая 2020 года, количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае достигло 3700. За последний день диагноз COVID-19 подтвердился еще у 142 человек, из них 73 - в Красноярске. Таким образом, темп прироста составил 4%. За весь период пандемии вылечили 791 пациента (+ 36 за последние сутки). Погибли 29 (+1 за сутки).

В магазины запретили зходить без масок

С 28 мая 2020 года в Красноярске и крае указом главы региона Александра Усса ужесточен масочный режим. Покупателей без масок пускать в магазины и обслуживать не будут, сообщили в пресс-службе правительства края.

Напомним, режим обязательного ношения масок/респираторов был объявлен в крае 13 мая. Кроме того, жителям предписывается не только использовать средства индивидуальной защиты дыхания в общественных местах (магазинах, автобусах, в такси, на остановках), но и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

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Из-за роста числа пациентов с COVID-19 после майских праздников увеличено количество коек в краевой больнице

До 26 мая в госпитале были 24 реанимационных койки для «тяжелых» больных, с аппаратами ИВЛ. И 154 – с возможностью кислородной поддержки для «средних». А теперь добавили еще 18 и 30 мест, соответственно. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Красноярске и крае еще не стабилизировалась, отмечают в министерстве здравоохранения края . За неделю СФО вышел в антилидеры с приростом в 71%. Это самый высокий показатель среди всех округов.

Одна из возможных причин происходящего – игнорирование жителями мер профилактики. Особенно в майские праздники. Рост числа зараженных отмечался как раз через две недели после них, это средний срок инкубационного бессимптомного развития COVID-19.

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В Красноярск прибыл вывозной рейс из Душанбе

Домой вернулись туристы, застрявшие в Таджикистане из-за пандемии коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре. На борту находился 201 пассажир. Причем из Красноярского края только 53 человека, всех доставили по месту жительства. А 26 человек из Кемеровской области увезли домой спецтранспортом.

122 пассажира из Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областей, а также Алтая, Якутии, Бурятии, Хакасии и Ханты-Мансийского АО отправили в обсерваторы – под медицинское наблюдение. Все прибывшие должны будут выдержать двухнедельную самоизоляцию.

После высадки людей в самолете провели генеральную уборку, проветривание и тщательно все продезинфицировали.

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