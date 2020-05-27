Сразу несколько улиц в центре Красноярска перекроют для большого ремонта теплосетей

Ради ремонта теплосетей в Красноярске будут перекрыты несколько улиц в центре и не только. О том, как изменится схема движения, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В нынешнем году в Красноярске пройдет большой ремонт сетей теплоснабжения. Только программой СГК охвачено больше 60 объектов, это 30 километров теплотрасс. Объемы работ беспрецедентные. Все начнется в июне.

На улице Ладо Кецховели с 1 июня по 1 июля закроют сквозное движение. Объезд возможен по Бограда, Спартаковцев и Марата.

Кецховели, объезд.

На участке Кецховели (от Марата до Советской) до 26 июля будет открыта только половина проезжей части, на оставшейся пройдут работы.

Кецховели.

На улице Кирова (участке от Мира до Маркса) ограничат движение с 5 июня по 10 июля. Ехать можно будет лишь по одной правой полосе.

Улица Кирова.

На Урицкого (от Кирова до Диктатуры) с 8 июня по 25 июля закроют сквозное движение.

Улица Урицкого.

На перекрестке Перенсона – Лебедевой ограничат проезд. Дорога тут будет сужена до одной полосы – как по Лебедевой, так и по Перенсона. Новая схема действует с 1 по 3 июля и с 3 по 10 июля.

Улица Перенсона.

На Марковского (от Вейнбаума до Перенсона) закроется сквозное движение с 1 июня по 1 июля. Подъезды к домам – по двусторонней схеме движения.

Перенсона, объезд.

Улица Марковского.

На Сурикова (от Маркса до Урицкого) также перекроют сквозное движение с 4 июня по 4 июля.

Улица Сурикова.

На Бограда (от Робеспьера до Профсоюзов) закроют сквозное движение уже с 25 июня по 25 июля. Объезд по Профсоюзов, Красной площади и Робеспьера.

Улица Бограда.

ВАЖНО

В ближайшее время обещают принять решение по ограничения движения на Щорса, Воронова и других участках улицы Кецховели).