Сразу несколько улиц в центре Красноярска перекроют для большого ремонта теплосетей
Ради ремонта теплосетей в Красноярске будут перекрыты несколько улиц в центре и не только. О том, как изменится схема движения, рассказали в пресс-службе городской администрации.
В нынешнем году в Красноярске пройдет большой ремонт сетей теплоснабжения. Только программой СГК охвачено больше 60 объектов, это 30 километров теплотрасс. Объемы работ беспрецедентные. Все начнется в июне.
На улице Ладо Кецховели с 1 июня по 1 июля закроют сквозное движение. Объезд возможен по Бограда, Спартаковцев и Марата.
Кецховели, объезд.
На участке Кецховели (от Марата до Советской) до 26 июля будет открыта только половина проезжей части, на оставшейся пройдут работы.
Кецховели.
На улице Кирова (участке от Мира до Маркса) ограничат движение с 5 июня по 10 июля. Ехать можно будет лишь по одной правой полосе.
Улица Кирова.
На Урицкого (от Кирова до Диктатуры) с 8 июня по 25 июля закроют сквозное движение.
Улица Урицкого.
На перекрестке Перенсона – Лебедевой ограничат проезд. Дорога тут будет сужена до одной полосы – как по Лебедевой, так и по Перенсона. Новая схема действует с 1 по 3 июля и с 3 по 10 июля.
Улица Перенсона.
На Марковского (от Вейнбаума до Перенсона) закроется сквозное движение с 1 июня по 1 июля. Подъезды к домам – по двусторонней схеме движения.
Перенсона, объезд.
Улица Марковского.
На Сурикова (от Маркса до Урицкого) также перекроют сквозное движение с 4 июня по 4 июля.
Улица Сурикова.
На Бограда (от Робеспьера до Профсоюзов) закроют сквозное движение уже с 25 июня по 25 июля. Объезд по Профсоюзов, Красной площади и Робеспьера.
Улица Бограда.
ВАЖНО
В ближайшее время обещают принять решение по ограничения движения на Щорса, Воронова и других участках улицы Кецховели).
ИСТОЧНИК KP.RU