2020-05-27T13:43:35+03:00
Общество

Сразу несколько улиц в центре Красноярска перекроют для большого ремонта теплосетей

Называем адреса и сроки [схемы]
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Скоро большой ремонт и большие перекрытия.Скоро большой ремонт и большие перекрытия.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Ради ремонта теплосетей в Красноярске будут перекрыты несколько улиц в центре и не только. О том, как изменится схема движения, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В нынешнем году в Красноярске пройдет большой ремонт сетей теплоснабжения. Только программой СГК охвачено больше 60 объектов, это 30 километров теплотрасс. Объемы работ беспрецедентные. Все начнется в июне.

На улице Ладо Кецховели с 1 июня по 1 июля закроют сквозное движение. Объезд возможен по Бограда, Спартаковцев и Марата.

Кецховели, объезд.

Кецховели, объезд.

На участке Кецховели (от Марата до Советской) до 26 июля будет открыта только половина проезжей части, на оставшейся пройдут работы.

Кецховели.

Кецховели.

На улице Кирова (участке от Мира до Маркса) ограничат движение с 5 июня по 10 июля. Ехать можно будет лишь по одной правой полосе.

Улица Кирова.

Улица Кирова.

На Урицкого (от Кирова до Диктатуры) с 8 июня по 25 июля закроют сквозное движение.

Улица Урицкого.

Улица Урицкого.

На перекрестке ПеренсонаЛебедевой ограничат проезд. Дорога тут будет сужена до одной полосы – как по Лебедевой, так и по Перенсона. Новая схема действует с 1 по 3 июля и с 3 по 10 июля.

Улица Перенсона.

Улица Перенсона.

На Марковского (от Вейнбаума до Перенсона) закроется сквозное движение с 1 июня по 1 июля. Подъезды к домам – по двусторонней схеме движения.

Перенсона, объезд.

Перенсона, объезд.

Улица Марковского.

Улица Марковского.

На Сурикова (от Маркса до Урицкого) также перекроют сквозное движение с 4 июня по 4 июля.

Улица Сурикова.

Улица Сурикова.

На Бограда (от Робеспьера до Профсоюзов) закроют сквозное движение уже с 25 июня по 25 июля. Объезд по Профсоюзов, Красной площади и Робеспьера.

Улица Бограда.

Улица Бограда.

ВАЖНО

В ближайшее время обещают принять решение по ограничения движения на Щорса, Воронова и других участках улицы Кецховели).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как потерять миллион. В Емельяновском районе предприниматель организовал «кондитерскую» свалку
Вопрос «Откуда берутся свалки?» левобережному оператору по обращению с ТКО задают часто. Но задают его, как правило, люди, которые заключили договор на вывоз мусора и исправно оплачивают эту услугу
В городе Саянске, отказавшемся вводить карантин, коронавирусом не заболел никто! В чем секрет?
Месяц назад мэра, решившего не закрывать парикмахерские и детсады, сочли рисковым «ковидодиссидентом». Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин приехал в этот город - посмотреть, не случилась ли тут эпидемия [фото]
Поздравления с Вербным воскресеньем 2021
В 2021 году Вербное Воскресенье приходится на 25 апреля. История этой даты связана с прибытием Иисуса Христа в Иерусалим. Поздравьте своих родных и знакомых красивыми стихами или душевной прозой, подарите им радость в этот день
День железнодорожных войск 2020: история и традиции праздника
Рассказываем о специалистах, которые во время войны строили и разминировали рельсы. Да и в мирное время у них не менее ответственная работа. День железнодорожных войск 2020 в России — серьезный и важный праздник
Новости 24
Поселковая школа за время карантина получила новую крышу
В Красноярске водитель Subaru сбил подростка на тротуаре и скрылся
На правобережье Красноярска создадут променад
Экстренное предупреждение от МЧС: в Красноярск и край идут заморозки до -5, ливни, град и грозы
Райффайзенбанк запустил онлайн-подтверждение целевого использования кредитов для бизнеса
В Красноярске благоустроят еще 6 скверов и набережную
Опубликовано уточненное расписание ЕГЭ в Красноярском крае
Чучело медведя с оскаленными зубами повесили во дворе красноярской многоэтажки
УК «Райффайзен Капитал» запустила новый БПИФ
ВТБ продолжает обслуживание корпоративных карт с истекшим сроком действия
В Красноярском крае женщина за огородами нашла череп и кости пропавшего полтора года назад мужчины
Специальный вебинар по антикризисным мерам поддержки бизнеса в Красноярском крае пройдет в прямом радиоэфире
Оторвались на майские. Из-за роста числа пациентов с COVID-19 увеличено количество коек в краевой
Энергетики расскажут о том, как прошел отопительный сезон в Красноярске
79 по домам, 122 в обсерваторы. В Красноярск прибыл вывозной рейс из Душанбе
Четверо красноярских полицейских арестованы по подозрению в крупной взятке
Светофор на Предмостной и не только. 10 перекрестков в Красноярске избавят от пробок и ДТП
ГИБДД предупреждает о подтоплении дороги у Мичуринского моста
При ремонте улицы Железнодорожников в Красноярске вырубят 22 дерева
Лавина воды: названы «утонувшие» после ливня улицы Красноярска
После аномальной жары на Красноярск обрушилась мощная гроза с ливнем
«Клубы дыма и гарь»: в центре Красноярска загорелось кафе
Вице-премьер красноярского правительства Алексей Подкорытов отправлен на карантин
«Не думал, что такая мелочь вызовет резонанс»: организатор подпольной вечеринки в Красноярске записал видео с раскаянием
Красноярцев призвали не пугаться завтра воя сирен
В Хакасии мужчина вступился за избитую женщину и убил ее обидчика