2020-05-27T13:56:50+03:00
Общество

«Россети ФСК ЕЭС» установит птицезащитные устройства на 29 магистральных линиях электропередачи Южной Сибири

Общая протяженность 29 ЛЭП, включенных в проект, превышает 2 тысячи километров
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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в 2020 году установит более 11 тыс. птицезащитных устройств на ключевых энерготранзитах 220-500 кВ Республик Хакасия и Тыва, а также юга Красноярского края. Общая протяженность 29 ЛЭП, включенных в проект, превышает 2 тыс. км. Работы будут проведены на линиях, обеспечивающих электроснабжение алюминиевых заводов компании РУСАЛ, а также проходящих вблизи Национального парка «Шушенский бор», где обитают более 250 видов птиц.

Более 30% всех отключений магистральных линий электропередачи на юге Сибири связано с жизнедеятельностью птиц. Наряду с грозами это наиболее распространенная причина технологических нарушений. Возникающие короткие замыкания на ЛЭП могут привести к перебоям в электроснабжении потребителей и гибели птиц.

Для снижения вероятности отключений и защиты птиц «Россети ФСК ЕЭС» устанавливает на воздушных линиях электропередачи устройства, препятствующие строительству гнезд на конструктивных элементах опор, использует безопасное отпугивающее оборудование. За предыдущие пять лет на территории юга Сибири было смонтировано 38,5 тыс. защитных устройств, что позволило почти в 2 раза уменьшить число «птичьих» отключений.

В 2020 году в рамках реализации ремонтной кампании более 8 тыс. защитных устройств будет смонтировано на ЛЭП Республики Хакасии. В том числе запланированы работы на транзите сверхвысокого напряжения 500 кВ «Алюминиевая – Абаканская – Итатская». От его надежной работы зависит связь с энергосистемой Красноярского края, электроснабжение Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов.

На юге Красноярского края защитными устройствами будут оснащены линии 220 кВ в соседних районах с особо охраняемыми природными территориями Западного Саяна, где обитают редкие виды птиц – черный аист, горный гусь, скопа, беркут, орлан-белохвост и журавль-красавка и др.

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