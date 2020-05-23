«Я вас по глазам узнал»: врачи сняли защитные костюмы, чтобы больные COVID-19 смогли увидеть их лица
Врачи в любом обсерваторе страны работают в защите - от ног по самую макушку. Для пациентов они на одно лицо - заходят в палату на укол или пульсометрию, или температуру измерить. Ни лица, ни эмоций за маской не видно. Сейчас такая картина в обсерваторах, где лечат зараженных коронавирусом, по всей стране. Инфекционисты Красноярской краевой больницы решили ненадолго снять защиту - чтобы записать трогательное видео для пациентов. А случилось все это после одной истории.
Трогательное видео врачей.Видео: Красноярская краевая больница
... В тот день медсестра пульмонологического отделения Неля Гасымова в очередной раз заглянула в палату к больному.
- Здравствуйте, Неля, - поздоровался с ней по имени мужчина, который уже не первый день борется с инфекцией.
- Доброе утро, а как вы меня узнали? - удивилась медсестра.
- А я вас по глазам узнал. Я бы очень хотел увидеть эти глаза вне больницы.
Сказано - сделано. Врачи записали для больных трогательный видео-привет.
ИСТОЧНИК KP.RU