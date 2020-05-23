2020-05-25T10:21:00+03:00
Общество

«Я вас по глазам узнал»: врачи сняли защитные костюмы, чтобы больные COVID-19 смогли увидеть их лица

Для пациентов все доктора в защите на одно лицо, но они записали после одной истории трогательное [видео]
Поделиться:
Почти круглосуточно врачи находятся в защите, но пациенты их все равно узнают - по глазамПочти круглосуточно врачи находятся в защите, но пациенты их все равно узнают - по глазамФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Врачи в любом обсерваторе страны работают в защите - от ног по самую макушку. Для пациентов они на одно лицо - заходят в палату на укол или пульсометрию, или температуру измерить. Ни лица, ни эмоций за маской не видно. Сейчас такая картина в обсерваторах, где лечат зараженных коронавирусом, по всей стране. Инфекционисты Красноярской краевой больницы решили ненадолго снять защиту - чтобы записать трогательное видео для пациентов. А случилось все это после одной истории.

Трогательное видео врачей.Видео: Красноярская краевая больница

... В тот день медсестра пульмонологического отделения Неля Гасымова в очередной раз заглянула в палату к больному.

- Здравствуйте, Неля, - поздоровался с ней по имени мужчина, который уже не первый день борется с инфекцией.

- Доброе утро, а как вы меня узнали? - удивилась медсестра.

- А я вас по глазам узнал. Я бы очень хотел увидеть эти глаза вне больницы.

Сказано - сделано. Врачи записали для больных трогательный видео-привет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дмитрий Рогозин - о том, куда российские космонавты полетят после МКС: прямая онлайн-трансляция
Глава Роскосмоса в эфире Радио «Комсомольская правда» дал оценку первому американскому космическому кораблю и рассказал о новых российских ракетах [видеотрансляция с 11.00]
Новости 24
В Красноярском крае лесник брал взятку строительным брусом
За выходные в пригороде Красноярска утонули двое детей
Заразившегося коронавирусом главу Тувы на посту заменит его первый зам
Банк УРАЛСИБ отменил минимальную ставку по торговому эквайрингу за май
В Красноярске парковый пруд заполнили водой на месяц раньше срока
Ушел в лес и не вернулся: в Красноярском крае вновь начали теряться пожилые люди
«Сил больше нет»: в Красноярске вандалы разрисовали школьный павильон
В Туве водитель «скорой» мчался на вызов и умер от инфаркта
Водитель-торопыга заплатила сбитому пешеходу 20 тысяч рублей
Министр здравоохранения Красноярского края ушел на карантин: в министерстве заболел сотрудник
Где в Красноярске отключают горячую воду и на сколько
На юге Красноярского края прокурор потребовал закрыть лесопилку
Самый старинный фонтан Красноярска находится в Ленинском районе
В красноярском зоопарке настоящий беби-бум
Жительница Красноярского края попросила подругу приглядеть за детьми и лишилась золотых украшений
ВТБ фиксирует снижение числа обращений по кредитным каникулам на треть
Глава Красноярска Сергей Еремин назвал дату празднования Дня города
У жителя Красноярска украли сумку с деньгами, пока он занимался на турнике во дворе дома
В Красноярске в конце июня начнут очищать Абаканскую протоку
«Выгнали муж и дочь»: в Красноярске далматинца вышвырнули из дома после смерти хозяйки
Полицейские поблагодарили жителя Красноярского края за помощь при тушении пожара