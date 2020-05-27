Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на сегодня, 27 мая 2020 года: вице-премьер на карантине и туристы из Душанбе

Число зараженных COVID-19 в Красноярске и крае, по данным оперативного штаба на утро 27 мая, возросло до 3558. За минувший день диагноз подтвердили еще у 148 человек. За все время вылечили 755 пациентов. Новая инфекция проникла в 49 городов и районов региона.

Вице-премьер отправлен на карантин

Заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов ушел на карантин по коронавирусу. Его ждет двухнедельная изоляции после общения с министром здравоохранения Борисом Немиком, который, как стало известно накануне, заразился COVID-19. Теперь Роспотребнадзор отрабатывает все его контакты, в число которых попал также вице-премьер Алексей Подкорытов.

Подробности здесь.

Найден организатор закрытой вечеринки во время пандемии

Молодой человек записал видео с раскаянием. Беседуя с полицейскими, он посетовал: «Не думал, что такая мелочь вызовет такой резонанс». И покаялся на камеру: больше не буду, исправлюсь.

Подробности здесь.

Туристов из Душанбе доставили в Красноярск

Домой вернулись люди из-за пандемии коронавируса застрявшие в Таджикистане. На рейс зарегистрировались 200 пассажиров. Всех прибывших в Красноярск отправили на двухнедельную самоизоляцию домой или в обсерватор. Сейчас это обязательное требование.

Подробности здесь.

COVID-19 выявлен уже в трех общежитиях СФУ.Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже в трех общежитиях СФУ нашли коронавирус

Как рассказали на сайте университета, в выходные диагноз подтвердили в семье одного из сотрудников. В 24-м общежитии (Судостроительная, 38А). Оно предназначено для работников и их родных, либо для людей,трудившихся в СФУ больше 10 лет и сохранивших право на проживание. В общежитии провели дезинфекцию, усилен контроль.

Подробности здесь.