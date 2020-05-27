Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 27 мая 2020 года: COVID-19 заразились 3558 человек, вылечили 755

Количество зараженных COVID-19 в Красноярске и крае превысило три с половиной тысячи человек. По данным оперативного штаба на утро 27 мая, диагноз подтвердили у 3558 пациентов. За прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания, из них 114 в Красноярске. То есть темп прироста составил 4,3%, сообщают в Роспотребнадзоре. Новая инфекция проникла в 49 городов и районов региона.

По данным на утро 27 мая, инфекция проникла в 49 городов и районов края.

За все время вылечили 755 человек (+45 за сутки). На аппаратах ИВЛ остаются 22 пациента, это сложные случаи, передает пресс-служба минздрава.

Под медицинским наблюдением на дому 786, за сутки взято 118. Снято всего 18 639, за сутки 155. Проведено тестов на коронавирус 167 602, за сутки – 1 771.

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