2020-05-26T16:42:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 27 мая 2020 года: COVID-19 заразились 3558 человек, вылечили 755

Рассказываем о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на утро 27 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 27 мая 2020 года.Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 27 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Количество зараженных COVID-19 в Красноярске и крае превысило три с половиной тысячи человек. По данным оперативного штаба на утро 27 мая, диагноз подтвердили у 3558 пациентов. За прошедшие сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания, из них 114 в Красноярске. То есть темп прироста составил 4,3%, сообщают в Роспотребнадзоре. Новая инфекция проникла в 49 городов и районов региона.

По данным на утро 27 мая, инфекция проникла в 49 городов и районов края.

По данным на утро 27 мая, инфекция проникла в 49 городов и районов края.

За все время вылечили 755 человек (+45 за сутки). На аппаратах ИВЛ остаются 22 пациента, это сложные случаи, передает пресс-служба минздрава.

Под медицинским наблюдением на дому 786, за сутки взято 118. Снято всего 18 639, за сутки 155. Проведено тестов на коронавирус 167 602, за сутки – 1 771.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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