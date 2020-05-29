На фоне отмены значимых спортивных событий и самоизоляции красноярцы все больше играют онлайн

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет, что индекс цифровой активности*, который компания формирует на основе обезличенных больших данных, по данным на 24 мая в Красноярске снизился до 7. Количество обращений к цифровым решениям всё ещё существенно – на 48% – превышает средние показатели 2019 года, но заметно снизилось по сравнению с показателями апреля и начала мая.

В конце мая на фоне снижения интереса пользователей к большинству цифровых ресурсов, киберспортивные и геймерские сервисы по-прежнему остаются самыми востребованными среди онлайн-решений и показывают почти десятикратный рост по сравнению со средними показателями прошлого года. Возможно, это произошло на фоне отмены большинства футбольных матчей и значимых спортивных событий. Также на рост этого показателя могла повлиять приближение летних каникул, в связи с чем школьники и студенты региона и теперь больше времени проводят в сети.

Выросло по сравнению с предыдущими днями использование сервисов цифровых государственных услуг – такими сервисами люди пользовались почти в полтора раза чаще, чем в обычный день 2019 года. Это может быть связано с подачей заявлений на получение социальных выплат в связи с текущей ситуацией.

Остальные категории цифровых сервисов в Красноярске на этой неделе показали снижение. Видимо, на это повлияла хорошая погода, которая установилась в Красноярске, ослабление режима самоизоляции, а также приближение летних каникул. Так, существенно снизилось (хотя все еще превышает данные 2019 года более чем в полтора раза), использование услуг видеоконференцсвязи и сервисов для удаленной работы и посещение образовательных онлайн-ресурсов (превышает показатели прошлого года в 2,2 раза).

*Чтобы вычислить индекс цифровой активности (компания формирует его на основе обезличенных больших данных), МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.