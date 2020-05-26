«Искали даже с квадрокоптера»: красноярка просит помощи в розыске собаки редкой породы

Невероятный ум, общительность и экстравагантная внешность… Щенок редкой породы пропал в Красноярске. Это мексиканская голая собака, ксолоитцкуинтли (или ксоло).

- Без преувеличения, это член нашей семьи, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Красноярск» хозяйка собаки Мария. - Ее зовут Бора, ей 8 месяцев. Мы хотели именно такую, но у нас питомников ксоло нет. Ближайший в Новосибирске, однако там не было щенков на продажу. Наша девочка приехала из Подмосковья.

Бора жила у семьи в Солнечном. Фото: предоставлено хозяйкой животного.

И пропала 19 мая с улицы Ольховая (это 4-й микрорайон Солнечного). Около восьми вечера мы вышли на прогулку. Я доставала из машины самокат для сына и выронила из рук рулетку. Она, напугавшись звука удара об асфальт, убежала со двора. У нее еще адаптационный период, немного побаивается людей. Побежала мимо конного двора, в один из переулков к поселку Нанжуль – Солнечный. Я сначала кинулась за ней, потом вернулась за машиной, поехала по поселку. Объездила его весь, улицу за улицей. Потом последующие дни вечерами после работы – расклеивала объявления, общалась с людьми. В Солонцы уже спустилась, там через поля не так далеко. Позавчера даже на квадрокоптере летали, смотрели – нет, ничего.

Я думаю, дальше 5 километров она уйти не сумела бы. На прогулку мы вышли как раз перед вечерней кормежкой. До этого она ела только утром. Возможно, к чужому человеку подойти могла, если он приманил бы ее едой. И то, если только смог поймать ее за рулетку.

Я обследовала все, в том числе небольшие лесные массивы рядом, но, увы… Хотя, предполагаю, в лес бы Бора не побежала, там кустарники. Она голая, кожа плотная, и все равно это достаточно болезненно. Скорее, бежала по открытой местности – полям, дорогам.

У меня два предположения: либо забилась куда-то, зацепилась поводком. Либо ее кто-то забрал. Если зацепилась, подавала бы какие-то звуки, начала бы скулить или лаять. Но я выезжала ночью, ближе к рассвету, когда поселок спит, слышимость хорошая, никаких звуков не было. Основная версия – ее кто-то приютил. Может быть, объявления мои не видит. А, может, и в корыстных целях.

Собаки нет дома уже неделю. Фото: предоставлено хозяйкой животного.

Но тут важно знать: в разведение она не годится, к тому же требует лечения. Ей нужен спецкорм, это дело дорогое. Натуральный не подходит категорически.

У нас таких собак в городе мало. Я штудирую сайты объявлений, но пока ничего не всплывает. У собаки есть клеймо, шерсть только на макушке, немного на лапках и кончике хвостика.

Она умная, семейная, неагрессивная, идеальный компаньон. Выбирали по психотипу, по мозгам, показалась очень интересной. Мы очень переживаем. Помогите!

КОНКРЕТНО

Человеку, не знакомому с породой, подобную собаку содержать накладно. Это может быть слишком дорого, потребуется много сил и средств.

Поэтому, если встретите Бору на улице, пожалуйста, задержите ее и позвоните хозяевам - 8 913 55 30 101 Мария (https://vk.com/mzakharova_87). А, может быть, заметили, что у соседей появился новый питомец? Не будьте равнодушными, сообщите! Вознаграждение и конфиденциальность гарантируется.