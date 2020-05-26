2020-05-26T10:44:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 мая 2020 года: за сутки заболели 148 человек

Рассказываем о новых случаях заражения COVID-19 в Красноярске и крае на 26 мая 2020 года
Ася ЖУКОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 мая 2020 года.Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 26 мая 2020 года.Фото: Мария ЛЕНЦ
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По данным оперативного штаба на 14 часов 26 мая 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае достигло 3 558. За минувшие сутки заболевших COVID-19 стало больше на 148 человек. Таким образом, темп прироста составил 4,3%.

Инфекция проникла в 49 городов и районов края. Из 148 новых случаев - 114 в Красноярске, остальные - смотрим таблицу.

Инфекция проникла в 49 городов и районов края.

Инфекция проникла в 49 городов и районов края.

Первый случай выявлен в ЗАТО Солнечный.

За весь период пандемии врачи вылечили пациентов 755 (+ 45 в сутки).

- На аппаратах искусственной вентиляции легких остаются 22 пациента, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения края.

Под медицинским наблюдением дома находится 786 человек, за последние сутки взято 118. Снято с контроля 18 639, за день 155.

Всего проведено тестов на коронавирус 167 602, за последние сутки – 1 771.

Круглосуточная горячая линия - 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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