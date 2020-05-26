2020-05-26T08:34:30+03:00
Общество

«Наконец-то куплю дачу!»: увлекающаяся эзотерикой красноярка выиграла полтора миллиона

Женщина уверяет, о розыгрыше забыла, а тут такое… [фото]
Ася ЖУКОВА
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Увлекающаяся эзотерикой красноярка выиграла полтора миллиона. Фото: предоставлено героиней публикации.Увлекающаяся эзотерикой красноярка выиграла полтора миллиона. Фото: предоставлено героиней публикации.
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Тот случай, когда повезло по-крупному… Диспетчер одной из транспортных компаний Красноярска Марианна Дороховская выиграла в лотерею квартиру за полтора миллиона рублей и еще 100 тысяч рублей в придачу. Об этом случае рассказали в пресс-службе «Столото».

Удачу сибирячке принесла нетривиальная схема. Женщина целых полгода методично скупала билеты – в подарок мужу. И ничего! А однажды приобрела для себя – в итоге сорвала куш в 370-м тираже «Жилищной лотереи».

Марианна клянется: про розыгрыш забыла напрочь. Пока муж не напомнил: все-таки проверь результаты на сайте. Глянула и обомлела: быть не может!

- Полтора миллиона, вот это да. Я даже шрифт укрупнила на телефоне – глазам не поверила. Хотелось вскинуть руки и вопить от восторга.

Кстати, этот выигрыш для женщины не первый. В детстве ей доводилось побеждать в спортивных соревнованиях. Так что знает, каково это – быть первой.

Говорит, квартиру брать не будет, лучше деньги. На них купит дачу, это ее давняя мечта – добротный дом на большом участке да вместе с баней.

(К лотереям можно относиться по-разному. Одни свято верят в возможность выигрыша. Другие убеждены: испытывать удачу в расчете на сумасшедшее везение бесполезно. Так или иначе решение остается за вами).

КСТАТИ

Помимо работы в транспортном предприятии, Марианна проводит время за чтением книг по психологии и эзотерике. Но помогло ли ей выиграть учение о сверхъестественном, держит в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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