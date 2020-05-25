2020-05-25T18:21:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 26 мая 2020 года: заболевший министр, День города, запретная тусовка

Мы собрали последние новости о ситуации с COVID-19 в Красноярске и крае на утро 26 мая 2020 года
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 26 мая 2020 годаКоронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 26 мая 2020 годаФото: Мария ЛЕНЦ
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По данным краевого управления Роспотребнадзора на 26 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 3 410 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 145 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,6. Темп прироста за сутки – 4,4 % Количество выздоровевших – 710 человек, летальных исходов 28, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 22 пациента. А вот как выглядит география распространения коронавируса (подробнее).

Диагноз министра

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик сообщил, что заразился коронавирусом. Буквально утром была информация, что в министерстве от своих родных заболел один из сотрудников. По цепочке всех, кто с ним близко контактировал, отправили по домам на самоизоляцию. Среди них был и министр. Он прошел тест на коронавирус и вот пришли результаты – положительные (подробнее).

День города

Из-за режима коронавируса и объявленного режима самоизоляции пришлось отменить целый ряд различных спортивных и развлекательных мероприятий в Красноярске. Впереди следующий праздник – День города. Как быть с ним? Проще было бы отменить и пожалеть. Но людям сейчас нужна эмоциональная подзарядка, позитив.

- День рождения Красноярска не должен быть забыт – это дань уважения родному городу. Безусловно, праздник мы проведем без массового скопления горожан. На данный момент разработан план дистанционных мероприятий, онлайн-форматов, некоторые из них будут представлены красноярцам впервые (подробнее).

Полиция нашла секретное место тусовки

Коктейли – бокал за бокалом, тарелки с закусками, музыка гремит из динамиков, ведущий сыплет шутками, чтобы развеселить гостей. Девушки парами или в одиночку делают на камеру «уточки» и шлют воздушные поцелуи. В полутемном зале десяток – другой посетителей усиленно делают вид, что им чертовски весело. «У нас супертусовка» - говорит одна из участниц в камеру. «Все уже задолбались сидеть на самоизоляции» - вторит ей другая. Потом на экране телевизора на стене появляется эффектная блондинка и начинает поощрять собравшихся: веселитесь, мол, мои ребятки (подробнее).

Глава соседнего региона подтвердил свой диагноз

- Мы знали, что можем заболеть. Но кто-то должен был работать, обязан нести ответственность. Здесь в больнице, кроме меня, лежат председатель администрации Танды, Улуг-Хема (муниципальные районы в Туве – прим.ред.). Есть наши подчиненные.

Видеообращение, которое глава Тувы опубликовал в социальных сетях, стало для многих полной неожиданностью. Результаты анализов подтвердили, что Шолбан Кара-оол заразился коронавирусной инфекцией. По его признанию, чувствует себя неважно: очень болит голова. Переживает за своих подчиненных: у кого-то ситуация еще хуже – воспаление легких, находится в реанимации (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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