Количество зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 26 мая 2020 года: за сутки 145 случаев, всего – 3410

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 26 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 3 410 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 145 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,6. Темп прироста за сутки – 4,4 %. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Количество выздоровевших – 710 человек, летальных исходов 28, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 22 пациента.

А вот как выглядит география распространения коронавируса. Всего – 48 территорий края:

- Красноярск – 1539

- Северо-Енисейский район – 1222

- Норильск – 77

- Березовский район – 63

- Дивногорск – 47

- Канск – 41

- Емельяновский район – 36

- Большемуртинский район – 33

- Курагинский район – 31

- Сосновоборск – 27

- Канский район – 23

- Уярский район – 19

- Железногорск, Ачинск, Минусинск – по 18

- Назарово – 16

- Шушенский район – 15

- Шарыпово и Минусинский район – по 14

- Эвенкия, Зеленогорск и Ирбейский район – по 11

- Ермаковский район – 10

- Енисейский район, Лесосибирск и Шарыповский район – по 9

- Новоселовский район – 7

- Абанский, Балахтинский, Манский и Каратузский районы – по 6

- Рыбинский район – 5

- Енисейск, Иланский район – по 4

- Козульский, Богучанский и Пировский район – по 3

- Кежемский, Назаровский, Ачинский и Боготольский район – по 2

- Дудинка – 2

- Сухобузимский, Казачинский, Туруханский, Мотыгинский, Тасеевский и Краснотуранский районы – по 1 случаю.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 823 человек, том числе за последние сутки взято под наблюдение – 81. Снято с медицинского наблюдения 18 484 за истечением срока наблюдения, за последние сутки – 100. Проведено тестов на коронавирус всего 165 831, за последние сутки – 3 520.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.