2020-05-25T14:46:55+03:00
Общество

День города в Красноярске 2020: когда пройдет, программа праздника

Рассказываем, какие мероприятия пройдут на День города в Красноярске 2020
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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День города в Красноярске 2020: когда пройдет, программа праздникаДень города в Красноярске 2020: когда пройдет, программа праздникаФото: Мария ЛЕНЦ
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Из-за режима коронавируса и объявленного режима самоизоляции пришлось отменить целый ряд различных спортивных и развлекательных мероприятий в Красноярске. Некоторые, например 9 мая, перенесли в новый формат. Впереди следующий праздник – День города. Как быть с ним? Проще было бы отменить и пожалеть. Но людям сейчас нужна эмоциональная подзарядка, позитив.

- День рождения Красноярска не должен быть забыт – это дань уважения родному городу. Безусловно, праздник мы проведем без массового скопления горожан. На данный момент разработан план дистанционных мероприятий, онлайн-форматов, некоторые из них будут представлены красноярцам впервые. Также важно, пусть и в легком варианте, празднично оформить город, сделав особый упор на остановки общественного транспорта. Красноярцы должны почувствовать, что наш город сделал еще один шаг к своему грандиозному юбилею – 400-летию со дня основания, – сказал глава города Сергей Еремин.

Добавим, что сегодня, 25 мая, в администрации проходило селекторное совещание, на котором как раз и обсуждали предварительную программу празднования Дня города. Итак, что мы точно знаем: дата – 19 июня. А вот и план мероприятий, о которых тоже известно:

- В парке Покровский состоится праздничный концерт, красноярцы увидят его видеоверсию.

- Центр путешественников организует виртуальные экскурсии: экскурсоводы будут делать прямые включения из разных точек города и рассказывать интересные факты.

- Танцевальный челлендж, к нему смогут присоединиться все желающие. По городу будут перемещаться автомобили с гимнами районов города и песнями о Красноярске (этот формат уже был протестирован 9 мая, красноярцы позитивно на него откликнулись).

- В общественном транспорте будут звучать песни.

- В соцсетях организуют флешмоб «Поющий Красноярск»: горожанам предложат записывать видео с исполнением песен о родном городе и размещать их с хештегом #СДнемРожденияКрасноярск.

- Очередную праздничную мелодию сыграют и главные городские часы.

Более полную информацию мы будет публиковать по мере ее появления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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