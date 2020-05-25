Волонтерский центр «Единой России» подводит итоги работы за два месяца: 6000 человек получили помощь

Штаб начал свою работу 28 марта 2020 года. За это время волонтерская деятельность развернулась в масштабах всего региона – от южных районов до Заполярья. Партийные активисты и депутаты всех уровней оказывают конкретную помощь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям, медицинскому персоналу. Добровольцы, которых в регионе 1118, поддерживают земляков всеми возможными способами – от покупки и доставки продуктов и лекарств до юридической помощи гражданам и представителям бизнеса. Волонтеры всегда на связи с жителями из группы риска. Это почти 14000 человек, с которыми партийцы находятся на связи.

В первую очередь активисты местных отделений стали оказывать адресную помощь людям из группы риска, которые в условиях самоизоляции не могут выходить из дома. Каждый, кто нуждается в помощи добровольцев, может позвонить по номеру телефона «горячей линии» +7-929-331-25-11 и оставить заявку. Волонтеры доставляют нуждающимся продуктовые наборы, ходят в аптеку, приносят посылки. Всего за этот период активисты помогли 6000 человек.

Сами добровольцы отмечают, что не могли в такой ситуации остаться равнодушными и считают своим долгом оказывать поддержку землякам. Одной из тех, кто присоединился к работе центра, стала директор Дивногорского художественного музея Татьяна Чавдарь. В беседе с ER.RU она рассказала, что волонтерскую деятельность считает самым полезным времяпрепровождением.

«Нам приходят заявки на оказание помощи, и мы берем их в работу. Лично я ездила по просьбе пожилых людей в больницу за рецептом, покупала лекарства и привозила их домой пенсионерам. Волонтерская деятельность не отнимает много времени, но пользы приносит много. Я убеждена, что важно протянуть руку помощи ближнему. Рада, что среди дивногорцев много отзывчивых людей», - говорит Татьяна Чавдарь.

Еще одним важнейшим направлением в своей деятельности активисты называют помощь медицинскому персоналу, который занят в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более, чем в 40 территориях края. Врачи, медсестры, санитарки и немедицинский персонал проживают в обсервациях, подвергают риску свое здоровье, подолгу не видят родных и близких. Партийцы решили поддержать медиков несколькими способами. В социальных сетях проходила акция #спасибоврачам. Единороссы выражали признательность медикам, публиковали детские рисунки со словами благодарности тем, кто находится на переднем крае в борьбе с коронавирусом. Также единороссы поздравили работников скорой помощи с профессиональным праздником и передали на подстанции «скорой» корзины с фруктами. В территориях края и в Красноярске волонтеры доставили в больницы, где медики живут в обсервации, более 400 наборов к чаю. Помимо этого, партийцы передавали в медучреждения запасы защитных масок, перчаток, дезинфицирующих средств и многого другого.

Сенатор от Красноярского края Валерий Семенов для организации комфортного отдыха медиков в режиме изоляции приобрел за собственные средства телевизоры и различную бытовую технику. Подарки доставлены в медучреждения Красноярска и городов края.

«Люди, которые сутками работают в клиниках, вышли на такую сложную позицию, даже в ущерб своему здоровью. Они должны немного отдыхать и отдыхать комфортно. Телевизоры будут достаточно успешно вписаны в быт врачей, которые неделями и сутками находятся у себя на рабочих местах и хорошо выполняют свои обязанности», - говорит Валерий Семенов.

К решению проблемных вопросов, возникающих под влиянием пандемии в разных сферах жизни, подключились и депутаты всех уровней. Так, депутаты Государственной Думы от Красноярского края Юрий Швыткин и Виктор Зубарев оказали финансовую помощь в приобретении средств индивидуальной защиты и бытовой техники для врачей региона.

«Каждый направленный на поддержку нашей медицины, наших граждан рубль – это вклад в общую победу над коронавирусом, в эффективное восстановление экономики и нормальной жизни после завершения пандемии», - подчеркнул Зубарев.

Из-за пандемии и режима самоизоляции кардинально изменился образовательный процесс. Школьники занимаются и выполняют задания в режиме онлайн. Однако не у всех детей есть необходимая для этого компьютерная техника. На помощь пришли народные избранники. Депутат Государственной Думы от Красноярского края Раиса Кармазина перевела в качестве членских взносов свою заработную плату на закупку планшетов для нуждающихся семей в рамках партийной акции «Помоги учиться дома». Акцию поддержали и депутаты Законодательного собрания края Виктор Кардашов, Владимир Фокин, депутат Красноярского городского Совета Дмитрий Власов. Они также за собственные средства помогли организовать дистанционное обучение для школьников из районов края.

Также на уровне федерации и региона с участием партии «Единая Россия» проделана огромнейшая работа по оказанию помощи бизнесу. Партия на уровне края очень плотно работает с губернатором и правительством по формированию регионального пакета мер поддержки. Красноярские единороссы разрабатывают предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Об этом рассказал секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко.

Он отметил, что на уровне региона создана рабочая группа, в состав которой вошли политики - депутаты федерального и регионального уровня, представители «Деловой России», предпринимательского сообщества, социальной сферы, сферы промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства. Члены рабочей группы готовят предложения, которые в дальнейшем войдут в общенациональный план действий. В работу вовлечен весь партийный актив:

«Конечно, наибольшее внимание сейчас уделяется предупреждению распространения пандемии и поддержке бизнеса и населения в этих непростых условиях. Мы уверены, что нужно уже сейчас вырабатывать план, как страна, экономика, социальная сфера будут восстанавливаться и выходить из кризиса, связанного с распространением коронавируса. Как правящая партия, мы понимаем свою политическую ответственность за это. В связи с этим на федеральном уровне началась системная работа, в ходе которой каждый регион подготовит свои предложения с учетом собственной специфики и обстановки в конкретных отраслях и предприятиях. Мы на региональном уровне такую рабочую группу создали и приступили к работе. В первую очередь, мы собрали предложения со стороны регионального бизнеса, которые сейчас и прорабатываем».

Продолжила свою работу, несмотря на пандемию, общественная приемная партии. Обращения граждан принимаются и рассматриваются в онлайн-режиме и по телефону. Проходят также и тематические приемы. Так, предыдущая неделя была посвящена вопросам трудовых отношений и поддержке предпринимателей. Получить консультацию по данным темам можно по номеру телефон +7-923-572-24-35.

Работа волонтерского центра «Единой России» в Красноярском крае продолжается. Добровольцы будут оказывать помощь нуждающимся до тех пор, пока ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе не будет нормализована.

Источник: krasnoyarsk.er.ru