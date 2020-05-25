Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 25 мая 2020 года: уже 3 410 подтверждены, выздоровевших 710

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14 часов 25 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 3 410 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 145 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,6. Темп прироста за сутки – 4,4 %. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Количество выздоровевших – 710 человек, летальных исходов 28, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 22 пациента.

А вот как выглядит география распространения коронавируса. Всего – 48 территорий края:

- Красноярск – 1539

- Северо-Енисейский район – 1222

- Норильск – 77

- Березовский район – 63

- Дивногорск – 47

- Канск – 41

- Емельяновский район – 36

- Большемуртинский район – 33

- Курагинский район – 31

- Сосновоборск – 27

- Канский район – 23

- Уярский район – 19

- Железногорск – 18

- Ачинск – 18

- Минусинск – 18

- Назарово – 16

- Шушенский район – 15

- Шарыпово – 14

- Минусинский район – 14

- Эвенкия – 11

- Зеленогорск – 11

- Ирбейский район – 11

- Ермаковский район – 10

- Енисейский район – 9

- Лесосибирск – 9

- Шарыповский район – 9

- Новоселовский район – 7

- Абанский район – 6

- Балахтинский район – 6

- Манский район – 6

- Каратузский район – 6

- Рыбинский район – 5

- Енисейск – 4

- Иланский район – 4

- Козульский район – 3

- Богучанский район – 3

- Пировский район – 3

- Кежемский район – 2

- Назаровский район – 2

- Ачинский район – 2

- Боготольский район – 2

- Дудинка – 2

- Сухобузимский район – 1

- Казачинский район – 1

- Туруханский район – 1

- Мотыгинский район – 1

- Тасеевский район – 1

- Краснотуранский район – 1

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 823 человек, том числе за последние сутки взято под наблюдение – 81. Снято с медицинского наблюдения 18 484 за истечением срока наблюдения, за последние сутки – 100. Проведено тестов на коронавирус всего 165 831, за последние сутки – 3 520.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.