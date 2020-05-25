Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 25 мая 2020 года: уже 3 410 подтверждены, выздоровевших 710
По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14 часов 25 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 3 410 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 145 случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 118,6. Темп прироста за сутки – 4,4 %. Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.
Количество выздоровевших – 710 человек, летальных исходов 28, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 22 пациента.
А вот как выглядит география распространения коронавируса. Всего – 48 территорий края:
- Красноярск – 1539
- Северо-Енисейский район – 1222
- Норильск – 77
- Березовский район – 63
- Дивногорск – 47
- Канск – 41
- Емельяновский район – 36
- Большемуртинский район – 33
- Курагинский район – 31
- Сосновоборск – 27
- Канский район – 23
- Уярский район – 19
- Железногорск – 18
- Ачинск – 18
- Минусинск – 18
- Назарово – 16
- Шушенский район – 15
- Шарыпово – 14
- Минусинский район – 14
- Эвенкия – 11
- Зеленогорск – 11
- Ирбейский район – 11
- Ермаковский район – 10
- Енисейский район – 9
- Лесосибирск – 9
- Шарыповский район – 9
- Новоселовский район – 7
- Абанский район – 6
- Балахтинский район – 6
- Манский район – 6
- Каратузский район – 6
- Рыбинский район – 5
- Енисейск – 4
- Иланский район – 4
- Козульский район – 3
- Богучанский район – 3
- Пировский район – 3
- Кежемский район – 2
- Назаровский район – 2
- Ачинский район – 2
- Боготольский район – 2
- Дудинка – 2
- Сухобузимский район – 1
- Казачинский район – 1
- Туруханский район – 1
- Мотыгинский район – 1
- Тасеевский район – 1
- Краснотуранский район – 1
Под медицинским наблюдением на дому находится всего 823 человек, том числе за последние сутки взято под наблюдение – 81. Снято с медицинского наблюдения 18 484 за истечением срока наблюдения, за последние сутки – 100. Проведено тестов на коронавирус всего 165 831, за последние сутки – 3 520.
Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.
ИСТОЧНИК KP.RU
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